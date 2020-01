Hello Tomorrow Türkiye'den "Challenge 2020" etkinliği

Bilimi, teknolojiyi ve girişimciliği bir araya getirerek geleceğe yön verecek çözümler yaratan global bir girişim olan Hello Tomorrow'un Türkiye Kurucusu Timur Topalgökçeli, "Türk usulü startup'lar meydana getirdik." dedi.Hello Tomorrow Türkiye'nin düzenlediği "Challenge 2020" etkinliğinde konuşan Topalgökçeli, Türkiye olarak son 2 yılda önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.Topalgökçeli, "Biz burada herhangi bir kopyalama yapmadık. Türk usulü startup'lar meydana getirdik. Bir STK olarak başladık ve herkese hitap etmeye çalıştık. Büyük şirketlerin inovasyon yapabilmeleri için ortam oluşturduk. Hello Tomorrow olarak 128 ülkeden 5 bini aşkın şirketi bir araya getiriyoruz ve Ar-Ge açısından da önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.Misyonlarının Türkiye'yi global teknolojiye bağlamak ve amaçlarının istihdamı artırmak olduğunu vurgulayan Topalgökçeli, Hello Tomorrow Global Challenge yarışmasına 5 bin başvuru yapıldığını ve en iyi ilk 500 startup arasında İstanbul'un, ilk 10 kent arasında yer aldığını bildirdi.Topalgökçeli, Türkiye'de çok genç bir ekosistem girişimciliği olduğuna işaret ederek, İstanbul'un, kentsel özellikleriyle kişileri ister istemez girişimciliğe yönelttiğini söyledi.Elektrikle çalışan uçak-helikopter karışımı araçlarNASA JPL öncü mühendisi ve Airspace Experience Technologies (ASX) kurucusu Dr. Anita Sengupta da hava-uzay sektöründe çalışan kadın sayısının çok az olduğuna dikkati çekerek, kendisini bu anlamda bir rol model olarak gördüğünü ifade etti.Sengupta, devamla şunları kaydetti:"Geçmişten günümüze hem uzaydaki gezegenler hem de gezegenimiz Dünya, büyük dönüşümler içerisine girdi. Örneğin, başlangıçta birbirleriyle büyük benzerlik gösteren Merkür, Mars ve Dünya, aradan geçen 4 milyar yılın ardından büyük değişimler gösterdi. Bugün Dünya'da gördüğümüz organizmalar Mars'ta yok. Milattan önce tekerleği bulan insan, teknolojinin gelişmesiyle önce tren, ardından otomobil ve 19. yüzyıldan günümüze de uçağı ulaşım aracı olarak kullanıyor.Uçağın peşi sıra özellikle ayda ya da Mars'ta koloni kurulması konusunda istekli olan girişimci bakış, uzay için tasarlanan kapsüllerin ve roket teknolojisinin şu anki günlük kullanımımıza da hakim olabilmesi için gayret göstermekte. Avrupa ya da Türkiye için söz edemesem de ABD'de bulunan ve halen küçük olması dolayısıyla da aktif olarak kullanılmayan binlerce havaalanının, gelecekte bu amaçla kullanılması adına bir zemin oluşturacağını öngörmek yanlış olmaz. Yine bizim ASX şirketi olarak, tümüyle her parçasını kendi içimizde ürettiğimiz ve elektrikle çalışan uçak-helikopter karışımı araçlarımız da ABD'de bugün için kullanılmayan havaalanlarının gelecekteki en önemli müşterilerinden birisi olabilir."Uber'in kendileriyle ilgilendiğini ifade eden Sengupta, "Şu an tasarımını tamamlayıp deneme sürüşlerini de başarıyla gerçekleştirdiğimiz uçak-helikopter karışımı aracımız, 12 bin feet'e kadar çıkabiliyor ve 20 desibellik bir ses yayıyor. Şimdilik kısa mesafeler için tasarlanan bu aracımızın karbon emisyonu ise daima sıfır olarak kalacak." dedi.Dünya'yı korumak gerektiğini, bunu yapmanın yolunun teknoloji ve ulaşım olduğunu belirten Sengupta, bilim kurgunun amacının, toplumu motive ederek yeni teknolojileri üretmek, bu şekilde dünyayı daha iyi bir hale getirmek olduğunu vurguladı."Akıllı telefonlar ileri teknoloji için kullanılıyor"Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ise akıllı telefonların ileri teknoloji için kullanıldığını, mobil teknoloji sayesinde veri ve bilgi elde edebildiklerini, genelde Instagram'ın kullanıldığını anlattı.Gürcan, "Küresel tabloya baktığımız zaman 1,1 trilyon dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Bunun yüzde 43'ünü mobil telefonlar oluşturuyor. Geçen yıl mobil telefon tarafında yüzde 3'lük düşüş vardı. Fakat gelecek yıl 5G'den dolayı yüzde 3'lük büyüme bekliyoruz." diye konuştu.Bilgisayarın stabil bir şekilde ilerlediğini ifade eden Gürcan, "Bilgisayar sektöründe bir düşüş yaşandı. Düşüş durdu ve stabilite söz konusu. Gelecek sene de aynı stabiliteyi yakalamayı umuyoruz." dedi.Gürcan, 5G sayesinde bazı inovasyonların geleceğini ve sektörde bazı oyun değişikliklerinin söz konusu olacağını vurguladı.Akfen Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, bir altyapı holdingi olarak faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, "Altyapıya baktığımızda, holding ve start-up'lar arasında çok fazla ortak nokta görüyoruz. İkinci nesil bir üye olarak kurucuları startup'ları tanıyarak ve hangi sektörün, hangi şirketin böyle bir startup'a ihtiyacı olduğuna bakıyorum. Bir örnek vermem gerekirse, rezidans binalarda şantiye yönetim programı kullanıyoruz." şeklinde konuştu.Türk Ekonomi Bankası (TEB) KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz de çok fazla fintech'in bankacılıktan pay aldığını belirterek, "Bankacılar olarak startup'lara yatırım yapmayı bırakıp kendi inovatif laboratuvarlarımızı oluşturabiliriz. Bankacılar olarak şu anda onlarla iş birliği yapıyoruz." dedi.Pazardaki her bir ürünü takip ettiklerini aktaran Cengiz, TEB'in bu startup'lara yoğun şekilde yatırım yaptığını, fintech'lerle rekabet ederken iş birliği yapmanın müşterileri açısından oldukça faydalı olacağını vurguladı.