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Helva ve tahin imalatının duayen isimlerinden Serhat Kama hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaklaşık 70 yıldır helva-tahin imalatı yapan ünlü helvacı Ali Kama'nın büyük oğlu 59 yaşındaki Serhat Kama, geçirdiği emboli rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

17.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:03Helva ve tahin imalatının duayen isimlerinden Serhat Kama hayatını kaybetti
'ın ilçesinde yaklaşık 70 yıldır helva-tahin imalatı yapan ünlü helvacı Ali Kama'nın büyük oğlu 59 yaşındaki Serhat Kama, geçirdiği emboli rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre evli ve 2 çocuk babası Serhat Kama'nın geçtiğimiz 15 Pazar akşamı göğüs ağrısı şikayetiyle ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan muayenesinde Kama'nın beyin damarına pıhtı (emboli) attığı tespit edildi. Birkaç yıl önce açık kalp ameliyatı geçiren ve 2 kez daha emboli nedeniyle hastaneye kaldırılarak yeniden hayata tutunduğu bilinen Serhat Kama acil olarak yoğun bakıma alındı. Kama, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu kez hayata tutunamayarak 16 Aralık Pazartesi akşamı saat 22.30 sıralarında yaşamını kaybetti. Uzun yıllar birlikte çalıştığı baba Ali Kama ve kardeşi Kürşat Kama acı haberle yıkıldı. Yaklaşık 70 yıl önce doğal tahin ve helva imalatına başlayan Ali Kama, Nazilli başta olmak üzere Türkiye genelinde ismini marka yapmış ve oğulları Serhat ve Kürşat ile ilçenin marka yüzü olmuştu. Kama Ailesinin büyük oğlu ol an Serhat Kama'nın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Merhum Serhat Kama için bugün Merkez Koca Cami'de ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılınacak ve Kama Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - AYDIN

Ali Kama, Nazilli, Aralık, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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