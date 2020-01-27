Haberler » Güncel » Helvacı'daki deve güreşleri için geri sayım - Haber

Helvacı'daki deve güreşleri için geri sayım

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Helvacı Gençlik Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilecek olan 1. Helvacı Deve Güreşleri için geri sayım başladı.

27.01.2020 13:03 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:08Helvacı'daki deve güreşleri için geri sayım
'in ilçesinde, Helvacı Gençlik Kulübü tarafından gerçekleştirilecek olan 1. Helvacı Deve Güreşleri için geri sayım başladı. 2 Şubat 2020 Pazar günü Helvacı Sahası'nda organize edilecek deve güreşleri saat 10.00'da başlayacak.

Ege Bölgesinin önemli kültürlerinden biri olan deve güreşleri, Aliağa Helvacı'da festival havası estirecek. Helvacı'da ilk kez gerçekleştirilecek organizasyonda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 160 pehlivan deve güreşecek.

Helvacı Futbol Sahasında saat 10.00'da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak deve güreşlerinde yüzlerce pehlivan deve sahaya inecek. Güreşler öncesinde sahnelenecek olan folklor gösterileri de etkinliğe renk katacak. - İZMİR

Aliağa, Futbol, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:30  Çaldıran Belediyesinden depremzedeler için yardım kampanyası
14:30  Eskimeyen şarkılarla geçmişe yolculuk yaptılar
14:35  Sebze ve meyve deposunda çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı
14:34  App Store 2020 uygulama önerileri belli oldu
14:34  Çin seyahatinden dönen iş insanına 'coronavirüs' şüphesiyle tetkik (2)
27.01.2020 14:35:50