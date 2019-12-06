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Helvacıoğlu: Keşan'ın hava kalitesi artıyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan'ın hava kalitesinin arttığını bildirdi.

06.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:23Helvacıoğlu: Keşan'ın hava kalitesi artıyor

Helvacıoğlu, geçmişte 'nin en kirli havasına sahip ilçesi olarak belirtilen ilçenin, şimdi solunabilir, yaşanabilir ilçe olma yolunda hızla ilerlediğini kaydetti.

Mustafa Helvacıoğlu, "İlçedeki hava kalitemiz arttı. Başarıyı Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte başardık. İlçemizde 16 bine yakın doğalgaz abonesi var. Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü ile sıkı çalışarak kömür ve baca ve kazan denetimleri yaptık. Şehrimize giren kömürlerle ilgili kalite denetimi yaptık. Ağır cezalar uyguladık. 'da 2 yılı aşkın süredir doğalgaza geçtik. Amacımız Keşan'ın hava kalitesini arttırmak. Keşan'da kullanılan kömür kalitesini arttırdık. Denetimlerin geçmiş yıllarda eksik kaldığını da belirtirsek ciddi bir zafiyet yaşamışız. Bölgemizde Koah hastası, akciğer kanseri ve hava kirliliğinin neden olduğu kanser hastalıkları o kadar çoğaldı ki her camimizde her gün cenazemiz var. Hava kirliliğinin neden olduğu rahatsızlıklardan dolayı.Ölen kişinin çok sayıda olduğunu tespit ettik.

Geçen sene hava kalitesinin 300 Mikrogram/metreküplerden 50 Mikrogram/metreküplere kadar indirdik. Biz bu başarıyı Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü ile başardık. Hava kalitemiz arttı. Keşan havası solunabilir, yaşanabilir bir ilçe yolunda. Türkiye'nin en kirli havasına sahip Keşan şimdilerde çok ilerleyerek temiz havaya kavuşmaya başladı. 2 yıl önce hava kalitesi 3 bin Mikrogram/metreküp değerleri gördü." dedi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde Belediye Meclis Üyesi Şafak Uslu ile birlikte Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Bülbül'ü makamında ziyaret etmiş ve burada ilçedeki hava kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar başta olmak üzere çeşitli temaslarda bulunmuştu.


Mustafa Helvacıoğlu, Türkiye, Keşan, Güncel

Kaynak: Bültenler

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