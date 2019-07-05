05.07.2019 09:49
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Helyus'tan tam isabet

Helyus

Balıkesir'de narkotik polisleri ve detektör köpek Helyus'la yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir'de narkotik polisleri ve detektör köpek Helyus'la yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarının ikamet, iş yeri ve araçlarında eş zamanlı operasyon detektör köpeği Helyus ile yaptığı 7 ayrı operasyonda 35 gr Skunk esrar, 3 adet Ecstasy hap, 22 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Polis ekipleri uyuşturucu satıcısı F.P., A.S., M.Ç., A.Y. ve E.T. adlı 5 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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