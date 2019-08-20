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Hem avı hem de kendi öldü

AYDIN (İHA) –Aydın ile Muğla illeri sınırında bulunan Bafa Gölü kıyısında bir kargayı avlayan Alaca Baykuş, elektrik tellerine çarpması sonucu avı gibi kendisi de telef oldu.

20.08.2019 08:39 Hem avı hem de kendi öldü
AYDIN (İHA) – Aydın ile Muğla illeri sınırında bulunan Bafa Gölü kıyısında bir kargayı avlayan Alaca Baykuş, elektrik tellerine çarpması sonucu avı gibi kendisi de telef oldu.

Ormanlık ve ağaçların olduğu bölgelerde, özellikle yaşlı meşe ağaçlarına yuva yapan Alaca Baykuş'lardan biri (Strix aluco), Bafa Gölü kıyılarında kendine besin ararken avladığı bir Alakarga'yı (Garrulus glandarius) yuvasına götürmeye çalıştığı sırada elektrik tellerine çarpınca her kuşun da yaşamı sona erdi.

Ana besin grubunda fareler başta olmak üzere, kurbağa ve bazı böceklerin yanı sıra küçük kuşları da avlayan Alaca Baykuş'un bu seferki şansı olan Alakarga'yı avladıktan sonra elektrik tellerine şansız bir şekilde çarpınca ölmesi doğaseverler tarafından üzüntüyle karşılandı. - AYDIN

Muğla, Aydın, Alaca, Bafa, Güncel

Kaynak: İHA

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