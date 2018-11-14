Hem Bakır İşletmeciliği Kursu'na Yoğun İlgi

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:42



14 Kasım 2018 Çarşamba 17:42

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan İŞKUR destekli Bakır İşlemeciliği Kursu'na kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Sorgun HEM olarak yıllardır bakır işlemeciliği kursu açtıklarını, ancak bu yıl açılan kursa daha yoğun bir ilgi olduğunu söyledi.Kursiyerlerin duygularını bakır tabaklara işledikleri motiflere yansıtan ev hanımları, Yozgat'ın dört bir yanında sipariş alacaklarını belirten Ekinci, "İŞKUR destekli açtığımız Bakır İşlemeciliği Kursu'nda kursiyerlerimiz Erzincanlı bakır ustası Yüksel Ayhan'ın usta öğreticiliğinde, hem yeni bir sanat öğreniyor hem de günlük 35 lira ücret alarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. İki ay sürecek olan kurslarımız hafta içi her gün saat 09.00 ile 14.30 arasında HEM binasında yapılmaktadır." dedi.Kursiyerlerin kurs sonunda usta birer bakır işleme sanatçısı olacaklarına inandığını ifade eden Ekinci, "Günümüzde bu tür sanatların ustalarını bulmak oldukça zorlaştı. Bu da giderek azalan usta çırak ilişkisinden kaynaklanıyor. Şimdi sevindirici olan bir husus, yurdumuzun birçok ilinde bakır işlemeciliği kursu açılıyor ve usta çırak ilişkisi de bu yolla devam ettirilmiş oluyor." diye konuştu.