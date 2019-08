Hem bilim hem spor yapılacak

Atatürk Üniversitesi; mesleki eğitim, iş yaşamına hazırlık ve girişimcilik dersleriyle desteklediği öğrencilerini, kariyer ve yaşam programıyla da sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere katılmaya teşvik ediyor. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi; öğrencilere, akademik ve idari personel ile spor yapmak isteyen herkese daha sağlıklı ve aktif bir yaşam sunmak amacıyla inşa ettiği Spor Merkezini hizmete sundu.Önümüzdeki akademik dönemde 63. eğitim ve öğretim yılına merhaba diyecek Atatürk Üniversitesi, öğrencilerine mesleki bilgi birikimlerinin yanı sıra sosyo-kültürel ve sportif alanlarda da kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi vizyonu çerçevesinde yeni birimleri hayata geçiren Atatürk Üniversitesi, işlevsiz durumda olan birimleri de aktif hale getirerek maksimum verim alıyor.Yeni Nesil Spor MerkeziÜlkemizin en çok örgün öğrenci potansiyeline sahip olan üniversitelerin başında gelen Atatürk Üniversitesi, bu ihtiyaca cevap verme adına var olan hizmet ağını da genişletiyor. İçerisinde fitness salonu, yüzme havuzu, SPA alanı, sporcu performans ölçüm değerlendirme ve rehabilitasyon merkezi ile üniversitenin modern bir spor kompleksine kavuştuğunu belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, sadece üniversitemize değil, bölgemize ve aynı zamanda ilerde geliştirilebilecek projeler ile sağlık alanına da hizmet verecek bir merkeze sahip olduklarını dile getirdi.Bireylerin zihinsel ve bedensel anlamda gelişimini çok önemsediklerini ifade eden Rektör Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Projesi çerçevesinde atılan bu adımların dünya ile rekabet etme noktasında önemli kazanımlar sağladığına dikkat çekti.Atatürk Üniversitesi Spor Merkezinin temelde eğitim amaçlı olsa da Performans Laboratuvarı ile sporculara bilimsel anlamda destek olacak alt yapıya sahip olduğunun altını çizen Rektör Çomaklı, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimiz ile spor yapmak isteyen herkesin zevkle aktivitelerde bulunduğu, eğitmen kadromuz ile her anlamda desteğin sağlandığı spor merkezimizin ülkemize hayırlı olması diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."Fitness Salonu250 metrekare kullanım alanına sahip olan Fitness Salonunda; Kardiyovasküler egzersizler için 5 adet koşu bandı ve 5 adet eliptik bisiklet bulunuyor. 45 m2 serbest ağırlık bölümünde halter ile olimpik kaldırışlar, dambıl ile farklı kas gruplarına yönelik kuvvet ve hipertrofi antrenmanları, kettlebell ile koordinasyon antrenmanları yapılabiliyor ve kullanıcının isteği ile antrenörler tarafından hedefe yönelik antrenman programlarının hazırlanabileceği imkanlar mevcut. Fitness Salonunda, mat üzerinde yer egzersizleri ile core bölgesini hedef alan egzersizler yapılabilmektedir. Her kas grubunu çalıştırmaya yönelik 9 adet ağırlık makinesi bulunmaktadır. Makineler yeni başlayan bireyler için doğru formda egzersiz yapma fırsatı sunmakta aynı zaman da sakatlanma riskini azaltmaktadır. 4 adet kablolu istasyon ile hareketleri çeşitlendirebilir ve farklı açılardan kasları hedef alarak çalıştırabilmektedir. TRX ile vücut ağırlığı kullanılarak farklı dirençlerde egzersizler yapılabilmektedir. Jump box, ağırlık topu, direnç bandı ile egzersizlerin çeşitlenmesi sağlanabilir. Kullanıcının isteği ile Personal Trainer (Kişisel Antrenör) eşliğinde istenilen hedefe etkili ve hızlı şekilde ulaşılabilir.Yüzme HavuzuYarı Olimpik Yüzme Havuzu, 25 metre uzunluk, 16 metre eninde ve 2 metre derinlikte olup sadece yüzme havuzu alanı olarak toplam 400 metrekare alana sahiptir. 6 kulvarı bulunan büyük havuz, havuz güverte alanı ve tribünleri ile yaklaşık 1000 metrekare alanda hizmet verilmektedir. Küçük havuz, 16 metre uzunlukta 5 metre eninde olup derinliği 63 santimetreden 1 metreye ulaşan, yüzme temel eğitimi için ideal ölçülerdedir. Üniversitemiz öğrencilerinin yüzme dersleri ve eğitimlerinin yapıldığı; üniversitemiz mensupları ve çocuklarının yüzme temel eğitimleri veya geliştirilmesi konusunda çalışmaların yapılabildiği havuzumuzda lisanslı eğitmenlerimiz ve cankurtaranlarımız hizmet verilmektedir. Yalnızca üniversite mensuplarımız için değil, şehirden gelen talepler doğrultusunda da Erzurum halkına da aynı eğitim hizmeti sunulmaktadır. Temel eğitimleri eğitmenler tarafından verilmiş olan çocuklar, yetenekleri doğrultusunda değerlendirilerek, Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü Yüzme Şubesinin sporcusu olarak da değerlendirilebilmektedir.SPA AlanıHamam, sauna, buhar odası ile hizmet vermekte olan SPA alanı, yapım çalışmaları devam eden masaj odası, ozon terapi ve proje kapsamında olan tuz terapi odası ile tüm kullanıcılarımız için sağlıklı yaşamı destekleyen hizmet amaçlanmaktadır.Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon MerkeziAtatürk Üniversitesi ile KUDAKA arasında Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında 08.01.2018 tarihinde imzalanan TRA1/18/CMDP25/03 numaralı sözleşmesi ile desteklenen Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü ve Spor Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülen Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi faaliyete geçti.Son yıllarda gerek sezon öncesi hazırlık çalışmalarını yapmak için tercih eden futbol takımlarının gerekse tüm yıla yayılan spor takımlarının kamp merkezi olan Erzurum'da amatör/profesyonel tüm sporculara ve sağlık için spor yapan herkese hitap eden merkezde ölçümler alanında yetişmiş akademisyenler tarafından verilmektedir.İçerisindeki Kinesiyoloji Laboratuvarı, Atletik Performans Laboratuvarı, Egzersiz Fizyolojisi Laboratuvarı, Nöro-psikoloji laboratuvarı, yetişkinler ve çocuklar için yüzme havuzu, tam donanımlı fitness merkezi, sauna ve buhar banyosu bulunan merkezde ayrıca lisans ve lisansüstü eğitimlerde kullanılarak, bu alana hizmet edecek yeterlilikte kalifiye insan gücü yetiştirilmesi hedefleniyor. Bölgemizde ve yakın çevremizde bulunan akademisyenlerinde eğitimleri içinde projelere açık olan merkezin sporun ve sporcunun her an hizmetinde olması amaçlanmaktadır.Dünyada spor alanında çok ileri seviyede ülkelerin kullandığı sporcu performans ölçüm merkezlerinin ülkemizde benzeri Antalya, İstanbul ve Ankara'da bulunmakta. Bu yıl sonuna kadar tüm ekipman alımları yapıldıktan sonra tanıtım ve pazarlama çalışmalarının tamamlanması ile merkezin ilk aşaması yerine getirilmiş olacak. Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezinin ikinci aşaması olan rehabilitasyon hizmeti için çalışmalar en kısa zamanda tamamlanıp önümüzdeki sezona bir sporcunun ihtiyacı olan tüm hizmetlerin sunulduğu donanımlı bir merkez haline gelecek. - ERZURUM