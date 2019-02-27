Hem Cami Temizliyor Hem Kur'an Öğreniyorlar

Kaynak: AA

HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ta çeşitli suçlardan hapis cezası alan ve denetimli serbestlik uygulaması kapsamında kentteki bir caminin temizliği için görevlendirilen 13 hükümlü, hem camiyi temizliyor hem gönüllü olarak Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor.Çeşitli suçlardan hapis cezalarını çektikten sonra denetimli serbestlik uygulaması kapsamında tahliye edilen 13 hükümlü, haftanın 5 günü Mehmet Akif Ersoy Camisi'nin temizliğini yapıyor.Sabah saat 08.00'de mesaiye başlayan hükümlüler, saat 12.00'ye kadar cami içinin temizliğini yapıyor ve bahçe işleriyle ilgileniyor. Hükümlüler, öğleden sonra ise gönüllü olarak cami imamından dini bilgiler eğitimi alıyor ve Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor.İmam Yusuf Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas Müftülüğünün "Gençliğe Sahip Çıkalım, Gençliğe Değer Katalım Projesi" çerçevesinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.Denetimli serbestlik kapsamında 13 kişinin camilerinde görevlendirildiğini ifade eden Yıldırım, "Camimizin temizliği, bakımı ve güzelleştirilmesi için çalışıyorlar. Kalan zamanımızda da cami dersleri yapıyoruz. Kur'an öğrenmek isteyen arkadaşlarımıza Kur'an öğretiyoruz. Kur'an okumayı bilenlere de ezberlerini ve derslerini öğretiyoruz." dedi.Camide denetimli serbestlik kapsamında görev alanlar arasında Kur'an okumayı bilenlerin ve yeni okumaya başlayanların olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:"Müftülüğümüzün her ay bize vermiş olduğu bir kitap var. Bir hadisi arkadaşlarımla beraber okuyup istişare ediyoruz. Her gün bir konu işlemiş oluyoruz. Derslere katılım kesinlikle zorunlu değil, gönüllülük esasına dayanıyor. Hiç kimseyi kesinlikle gelip dersi dinleyeceksin, oturacaksın, Kur'an öğreneceksin, ezberleyeceksin diye zorlayamayız. Ders yapmaya zaten beraber istişare ederek karar verdik. Denetimli serbestlikten gelen bütün arkadaşlarımız gönüllü olarak derslerimize katılıyorlar."Denetimli serbestlik kapsamında camide görev alanlar arasında teknik elemanların da bulunduğunu dile getiren Yıldırım, bu kişiler sayesinde caminin kalorifer sistemini yenilediklerini, tadilat gereken yerlere tadilat yaptıklarını ve böylece yüklü maliyetlerden kurtulduklarını bildirdi."Sevgiye, kardeşliğe, dostluğa ihtiyaçları var"Kentteki diğer camilerde de denetimli serbestlik kapsamında görev alan hükümlülerin olduğunu anlatan Yıldırım, hükümlülerin topluma kazandırılmasının önemine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:"Eğer biz onlara camimizi, gönlümüzü açmazsak, topluma kazandırmazsak yine başka işler yapabilirler. Bunların sevgiye, kardeşliğe, dostluğa ihtiyacı var. Onları kazanmamız, toplumumuza, milletimize kazandırmamız lazım. Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum, camimizde hiçbir zaman eleman eksik etmiyorlar. Yeni gelen arkadaşımız da zaten gruba, camimize geldiği zaman bakıyor ki diğer arkadaşlar ders yapıyor, çalışma düzeni belli, onlar da aynı şekilde çalışmaya başlıyorlar.""Toplumdan dışlanmak istemiyoruz"Denetimli serbestlik kapsamında camide görev alan hükümlülerden Ersin Karabulut ise uygulamayı çok güzel bulduğunu söyledi.Kur'an-ı Kerim okumayı bildiğini, uygulama sayesinde eksikliklerini giderdiğini aktaran Karabulut, "Kendimize çeki düzen vermemiz anlamında güzel bir uygulama oluyor. Diğer arkadaşlarıma da kesinlikle tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.Arkadaşlarına da yardımcı olmaya çalıştığını ifade eden Karabulut, "Biz artık topluma girmek istiyoruz, toplumdan dışlanmak istemiyoruz. Burada öğrendiklerimizi bir belgeyle pekiştirip, imam veya müezzin olarak görev alma talebim var. Bu uygulama hem hayata tutunmamız anlamında güzel oluyor hem de ekmek kazanmış oluyoruz." diye konuştu.Karabulut, zaman zaman sosyal aktiviteler düzenleyerek arkadaşlarıyla aralarındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiklerini de sözlerine ekledi.