28 Kasım 2018, 21:29
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Polis, 33 Bin TL Para Cezası Kestiği 3 Sürücüye Baklava İkram Etti

Gaziantep'te uygulama noktasında bulunan 3 kamyon sürücüsüne, eksik evrak nedeniyle toplamda 33 bin TL para cezası kesildi. Polis, cezayı yazdıktan sonra sürücülere baklava ikram etti.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde uygulama noktasında bulunan 3 kamyon sürücüsüne, eksik evrak nedeniyle toplamda 33 bin TL para cezası kesildi. Polisler, kurallara karşı uyardıkları sürücüleri baklava ikramıyla uğurladı.

33 BİN TL PARA CEZASI

Nurdağı- Bahçe karayolunda kömür yüklü 3 kamyonu durduran Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, eksik evrak nedeniyle kamyon sürücü ve sahiplerine toplamda 33 bin TL para cezası kesti. Cezai işlemleri için bekleyen kamyon sürücülerini ikaz eden polis ekipleri, sürücülere bir tepsi baklava ikram etti.

ÖNCE CEZA SONRA BAKLAVA

Önce ceza ardından ise baklava yediklerini belirten sürücüler, kurallara uymadıkları için kesile ceza nedeniyle üzüldüklerini belirtirken baklava ikramı ile de şaşırdıklarını kaydetti.

Öte yandan kamyonların Samsun'dan Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Sosyal Yardımlaşma Vakfı için kömür taşıdıkları öğrenildi.

Nurdağı
28 Kasım 2018 Çarşamba 21:29



YORUMLAR (20)
ALK: Kanunlara uyarsan kimseye birşey olmaz.kimse boş yere ceza yemez.polis canımsıkıldı gelsana ceza yazayım demez.
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GURBETCİ: Yil 2002 euro 1.6tl, yil 2018 euro 8.6tl. Suclu: 1.inci dunya savasinin actigi sıkıntılar.. daha nediyeyim? Trafik ceza gelirlerimi kurtaracak ulkeyi?
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ROBOT: Yani pirim alıyor neden paklafa ısmarlamasin
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ANKA: Ayıp kardeşim baklava ne 33000 tl ceza bari ütü tava falan verseydiniz
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SİVRİDİL: Tahmini butcedeki frafik cezasi geliri, yuzde ikiyiz artirilirken sizin sectiginiz vekiller sizin adiniza el kaldirdi, herkes bolgesindeki vekile odetsin cezalari
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