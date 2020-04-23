Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Hem doğum günlerini hem de 23 Nisan bayramlarını kutladılar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 2 çocuğa, okul müdürü ve yardımcısı doğum günü sürprizi yaptı.

23.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:54
Hem doğum günlerini hem de 23 Nisan bayramlarını kutladılar
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 2 çocuğa, okul müdürü ve yardımcısı doğum günü sürprizi yaptı.
Karaman Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu Müdürü Özcan Üstün ve Müdür Yardımcısı Mustafa Yağcıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayan çocuklar için Karaman Valiliğince verilen 15 Türk bayrağını dağıtarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.

Ayrıca okulda eğitim gören 23 Nisan doğumlu 2 öğrenci tespit edildi. Öğrenciler için hazırlanan pastalar, Okul Müdürü Özcan Üstün ve Müdür Yardımcısı Mustafa Yağcıoğlu tarafından öğrencilerin evlerine götürüldü.

Kapıda mumların yakılmasının ardından evlerin kapısını çalan Üstün ve Yağcıoğlu, sosyal mesafeye uyarak öğrencilere doğum günü sürprizi yaptı, hediye takdim ettiler.

23 Nisan doğumlu olan Karaman Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Berra Elmas Çelik ve anasınıfı öğrencisi Muhammet Emir Doğru da sürprizden dolayı çok mutlu olduklarını ve öğretmenlerine bu sürprizden dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Okul Müdürü, 23 Nisan, Karaman, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
AVM’ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu ilimizden güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Haberler
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu ilimizden güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Erdoğan’a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haberler
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu Haberler
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı’yı hatırlatıp Türkiye’ye teşekkür ettiler Haberler
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler
Haberler››Güncel››Hem doğum günlerini hem de 23 Nisan bayramlarını kutladılar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:07: Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü - Haber 16:07: Beyoğlu'nda coşkulu 23 Nisan kutlaması - Haber 16:07: Şahinbey Belediyesinden kortejli 23 Nisan kutlaması - Haber 16:06: Karabük ve Bolu'da 23 Nisan'da doğan çocuklara "sürpriz" kutlama - Haber 16:06: Düzce'de hazırlanan tırla çocuklara oyuncak dağıtıldı - Haber 15:56: Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti - Haberler 15:40: Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti - Haber 15:15: Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın - Magazin 14:07: Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı - Haber 13:28: Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı - Haber 10:58: Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak - Ekonomi