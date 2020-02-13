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Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Kayseri'nin Develi ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında esnaflar hem dükkanlarının önünü temizledi hem de kardan adam yaptılar.

13.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:38Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar
'nin ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında esnaflar hem dükkanlarının önünü temizledi hem de kardan adam yaptılar.

Kayseri genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı sonrasında Develi ilçesindeki esnaflar da kar temizleme çalışmalarında belediye ekiplerine yardımcı oldular. Esnaflar kar temizleme çalışmalarını daha eğlenceli hale getirmek için kardan adam yaptı.

Esnaf Fikret Özdemir, "Çok güzel kar yağıyor, bizde bu karı değerlendirmeye çalışıyoruz. Güzel bir kardan adam yapalım dedik, tamda yolun ortasına koyduk. Sağdan soldan gelenler vurmazsa dahada seviniriz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri, Develi, Güncel

Kaynak: İHA

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