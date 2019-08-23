Haberler» Güncel» Haber

Hem ehliyetsiz hem sahte plaka

Adana'da trafikten men edilmiş, üzerinde haciz bulunan otomobil sahte plaka takılmış halde trafikte ele geçirildi.

23.08.2019 19:56
Hem ehliyetsiz hem sahte plaka
Adana'da trafikten men edilmiş, üzerinde haciz bulunan otomobil sahte plaka takılmış halde trafikte ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'da sahte plakalı bir otomobilin seyir halinde olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Aracı durduran ekipler, yaptıkları incelemede otomobilin şasi numarasına göre plakasının farklı olduğunu, aracın trafikten men edildiğini ve üzerinde haciz bulunduğunu belirledi.
Polis, araç sürücüsü ve sahibi Fatih K'ya "ehliyetsiz araç kullanma" ve "sahte plaka" nedeniyle 9 bin lira ceza kesti.
Fatih K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Hem ehliyetsiz hem sahte plaka

Yüreğir, Adana, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:18   - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Hassan ile görüştü
20:16   Sahil güvenlik helikopteri, afetzedeler için havalandı
20:14   samsun'da sağanak; yeşil dere taştı, yollar göle döndü / ek fotoğraflar
20:12   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Lübnan temasları
20:12   AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü
20:11   Mersin'de Emine Bulut cinayeti protestosu
20:10   "Bu çatının altından ayrılanların hiç birinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır"