Hem elektrik hem çiçek üreten tesis

Ayrıca bu alanda eğitim gören öğrenciler de sıklıkla serayı ziyaret ederek, üretim konusunda Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından bilgilendiriliyor.

1990'lı yıllarda şehrin en büyük sorunlarından biri olan şehir çöplüğü, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisi ile son teknoloji ile elektrik enerjisi üreten bir yer haline geldi. Tam kapasite ile çalıştığında 95 bin hanenin günlük elektrik ihtiyacını karşılayan tesiste ortaya çıkan atık ısı, bitki üretimi için de kullanılıyor. Eskişehir'i yaz kış demeden süsleyen rengarenk çiçeklerin bir bölümü bu tesiste üretiliyor.

Serada üretim çeşitliliğinin arttırıldığını ve ekiplerin büyük bir özveriyle çalışarak üretim gerçekleştirdiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, dış mekan süs bitkilerinin yanı sıra sukulent, kaktüs, alovera ve kurdela gibi iç mekan bitkilerinin üretiminin de başladığının altını çizdiler. Tesisin ve seranın özellikle bu alanda eğitim gören üniversite öğrencileri tarafından da sıklıkla ziyaret edildiğini belirten yetkililer, öğrencilerin hem çöpten elektrik üretimi hem de atık ısıyla seracılık konusunda bilendirildiğini ifade ettiler.