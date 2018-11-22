Hem Güneş Enerjisini Depolayan Hem de Binaları Havalandıran Çatı Sistemi

Son birkaç yıldır Stanford Üniversitesi 'nden Profesör Shanhui Fan ile ekibi tarafından geliştirilen ve harici hiçbir enerji kaynağı kullanmadan, ısıyı bir binadan alıp "radyoaktif soğutma" adındaki işlemle uzaya ışınlayan bir soğutma sistemi üzerinde çalışılıyor. Şimdilerde ise araştırmacılar bu teknolojiyi bir güneş paneli ile eşleştirerek elektrik üretebilecek ve aynı zamanda bir binayı serinletebilecek bir sistem geliştirdiler.

Profesör Fan, "Işığın birbirinden farklı iki özelliğini kontrol ederek, aynı yerde ve aynı zamanda, enerji tasarrufu yapan ve üreten ilk cihazı kurduk" diyor. Hibrit cihaz çift tabakalı bir şekil alıyor. Güneşe bakan üst tabaka, güneş panellerinin yapımında kullanılan yarı iletken malzemelerden oluşuyor. Alt tabaka ise binanın ısısını doğrudan atmosfere gönderebilen bir kızılötesi ışını dalga boyuna dönüştüren malzemeden yapılıyor. Bu da uzaya ışınlama işlemini gerçekleştiriyor.

Fikrin potansiyelini test etmek için ekip, kabaca bir daire plakanın çapına sahip bir prototip cihaz yaptı ve onu Stanford'daki bir binanın çatısına yerleşti. Prototip, normalde güneş pillerinde olduğu gibi, kızılötesi ışığın kaçmasını engelleyecek metal bir folyo katmanı içermediğinden, cihazın elektrik üretip üretmediğini gözlemlemek imkansızdı.