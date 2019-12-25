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Hem hastalıkla hem borçlarla mücadele ediyor

Eskişehir'de 52 yaşındaki İsmail Çiftçi, bir yandan borçlarla, diğer yandan hastalıklarla mücadele ederek yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

25.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:09 Hem hastalıkla hem borçlarla mücadele ediyor
'de 52 yaşındaki İsmail Çiftçi, bir yandan borçlarla, diğer yandan hastalıklarla mücadele ederek yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Eskişehir'de ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlamaya çalışan yüzde 60 engelli olan İsmail Çiftçi, bankalardan çektiği kredilerden dolayı zor günler geçiriyor. Evinde parası olmadığından ısınamayan Çiftçi, borçlarını ödeyebilmek için soğuk havalara rağmen ayakkabı boyamaya devam ediyor. Çevrede bulunan esnaf, yardıma muhtaç vatandaşa yardım etse de yeterli olmuyor.

Borçlarının ödenmesi konusunda yetkililerden destek bekleyen İsmail Çiftçi, "Annemle kalıyoruz. Evde doğalgazı yakamıyoruz. Bankalara olan borcumdan dolayı çalışmak zorundayım. Ancak borçlardan dolayı elime hiç para kalmıyor. Çocuğumu evlendirdim. Baba olarak mecburen borca girip, çeyizini aldım. O borç da şuan duruyor. Çaresiz kaldım. Bana yardım etsinler. Malulen emekli oldum. Ama elimden geldiğince bir iş olursa da yaparım" dedi. - ESKİŞEHİR

İsmail Çiftçi, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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