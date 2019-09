Hem hayatı hem böbrekleri paylaşıyorlar

ORDU'da yaşayan ve doğuştan tek böbreği olan Bilgin Keskin 'e (61), böbrek yetmezliği teşhisi konulunca, imdadına eşi Pembe Keskin (56) yetişti. 16 yıl önce Pembe Keskin'den alınan böbrek, Bilgin Keskin'e nakledildi. İkisi de tek böbrekle yaşamaya devam eden çiftten Bilgin Keskin, "Evlenince hayatı paylaşmaya başlamıştık. Ben hastalanınca eşim böbreğini de paylaştı" dedi. Ordu 'nun Kızılhisar Mahallesi'nde oturan 2 çocuk babası Bilgin Keskin, 2002 yılında 44 yaşına girdiğinde, ayaklarında şişme ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde Keskin'in doğuştan bir böbreğinin olmadığı tespit edildi. Rahatsızlığının artması üzerine Keskin, bu kez İstanbul- Okmeydanı Devlet Hastanesi'ne gitti. Yapılan tetkiklerde tek olan böbreğinin yüzde 4 kapasiteyle çalıştığını öğrendi. Büyük üzüntü yaşayan Bilgin Keskin, hemen diyaliz tedavisine başladı.EŞİ BÖBREĞİNİ VERDİBir yıl hemodiyaliz tedavisi gören Keskin, organ nakli için de Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi'ne yazıldı. Kadavradan böbrek bağışı çıkmaması üzerine ev kadını olan eşi Pembe Keskin gönüllü bağışçı olmak istediğini söyledi. Bilgin Keskin, Temmuz 2003 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde eşi Pembe Keskin'den alınan böbreğin nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.İKİSİ DE TEK BÖBREKLE YAŞIYOR16 yıldır eşinin böbreğiyle yaşadığını anlatan Bilgin Keskin, "Eşimin böbreğiyle sağlığıma kavuştum. İkimiz de tek böbrekle hayatımızı devam ettiriyoruz. Zaten tek böbrekle 45 yaşıma kadar yaşamışım. Şu anda da ben ve eşim sağlıklıyız, hayatımızı sürdürüyoruz. Her ikimiz de tüm organlarımızı bağışladık. Umarım ilerde bizim bağışladığımız organlar da can kurtarır" dedi.EN İYİ İLAÇ DOĞADA YÜRÜYÜŞAntalya'ya kontrol amacıyla geldiklerini hatırlatan Bilgin Keskin, Ordu Doğa Sporları Derneği Üyesi olduğunu, malulen emekli olduğunu, haftada bir gün dernek üyeleriyle doğa yürüyüşüne çıktığını, özel bir parkurda ise her gün 8 kilometre yürüyüş yaptığını söyledi. En iyi ilacın doğada yürüyüş olduğunu vurgulayan Keskin, "Sağlığımı yürüyüş ve eşime borçluyum" dedi.'EŞİM HAYATA BAĞLADI'Ailesindeki diğer fertlerin de bağışçı olmak istediklerini ancak sağlık sorunları nedeniyle olamadıklarını söyleyen Bilgin Keskin, "Eşimin bağışçı olmasından hemen sonra Antalya'ya geldik. Tahliller yapıldı. Uygun görülünce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde başarılı nakil gerçekleştirildi. Tam 16 yıl oldu, yeniden dünyaya gelmiş gibiyim. Eşime ve tüm aileme teşekkür ediyorum. Evlenince hayatı paylaşmaya başlamıştık. Ben hastalanınca eşim böbreğini de paylaştı" diye konuştu.TÜM ORGANLARINI BAĞIŞLADILAREşine böbreğini bağışlayan Pembe Keskin ise eğer bağış yapmamış olsaydı eşinin şu an hayatta olmayacağını söyledi. Eşinin 12 ay diyalize girdiğini ve bu sırada yaşadığı sıkıntılara tanık olduğunu anlatan Pembe Keskin, "Ailede başka bağışçılar da vardı. Test yaptırdık benim bağışçı olabileceğim tespit edildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bir hafta içinde işlemlerimiz yapıldı. Hemen sonrasında nakil operasyonu gerçekleştirildi. Tam 16 yıl oldu, hiçbir sıkıntımız yok. Organ bekleyenleri görünce her ikimiz de bağışçı olduk" diye konuştu.