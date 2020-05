HEM İZOLE OLUYOR, HEM DE AĞAÇTAN MİNYATÜR YAPIYOR

Kaynak: DHA

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde emekli Şükrü Koç (65), evinin çatı katına kurduğu atölyesinde çam ve kavak ağaçlarından minyatürler yaparak hem kendini izole edip koronavirüs tedbiri alıyor, hem de yaptığı eserlerle geçmişi canlı tutmaya çalışıyor.Sandıklı'da oturan, 2 çocuğu ve 2 torunu olan Şükrü Koç, çocukken kendi imkanlarıyla ağaçlara şekil vermeyi öğrendi. Ağaçlara şekil vererek oyuncaklar yapan Koç, büyüdüğünde de hobi olarak boş zamanlarında ahşaptan minyatür eserler yapmaya başladı. Emekli olduktan sonra ise Fatih Mahallesi'ndeki 2 katlı evinin çatı katını atölye haline getirerek çalışmalarına devam den Şükrü Koç, koronavirüs salgınının baş göstermesiyle kendini evinin çatı katına kapatıp, çalışmalarını hızlandırdı.Şükrü Koç, atölyesinde temin ettiği çam ve kavak ağaçlarına bıçak ve törpü yardımıyla şekil verip, yörede kullanılan tarım aletleri ve çeşitli eşyalar yaparak hem koronavirüs günlerinde can sıkıntısını yeniyor, hem de yaptığı minyatürlerle geçmişte yörede yaşananları canlı tutmaya çalışıyor. Bugüne kadar 1000'e yakın minyatür oluşturan Koç, eserlerinden bazılarını da yakınlarına hediye etti.'VAKTİN NASIL GEÇTİĞİNİ PEK BİLMİYORUM' Koronavirüs günlerinde hiç can sıkıntısı yaşamadığını söyleyen Şükrü Koç, "Ben 65 yaşında olduğum için zaten dışarı çıkma yasağım var. Önceden de evimin çatı katında kendi el becerilerimle bir şeyler yapıyordum. Şimdi ağırlık verdim. Evet, evde kalan insan sıkılmaz mı? Tabii sıkılır. Ama ben fazla bir sıkıntı çekmedim. Böyle uğraşım olduğu için vaktin nasıl geçtiğini pek bilmiyorum. Bu yaptığım çalışmalarla hem bir şeyler yapmış oluyoruz, hem vaktimizi değerlendiriyoruz, hem de can sıkıntımızı yenmiş oluyoruz. Psikolojik olarak da rahatlıyoruz. Evde hayat var. Evden çıkmayınca bunlarla uğraşmaya vaktim oldu. Bilinmeyenleri, eskileri, unutulmaya yüz tutanları canlandırmaya çalışıyorum. Eskiden kullanılan aletler, giyim şekilleri gibi minyatürler yapıyorum. Hem ruhen hem bedenen rahatladığım gibi devletimizin vermiş olduğu uyarılara ve kurallara da uymuş oluyorum. Yani diyorum ki bir şeylerle uğraşın, evde hayat var" dedi.