Hem kanserle hem yolsuzlukla mücadele ediyor

Iraklı genç Hamad Firas, bir yandan yakalandığı kanser hastalığıyla mücadele ederken, diğer yandan Bağdat 'taki gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı'nda kurduğu çadırda gönüllü berberlik hizmeti veriyor.Bağdat'ın merkezindeki hükümet karşıtı gösterilerin sembolü Tahrir Meydanı'nda onlarca çadır bulunuyor. Bu çadırların bir bölümünde göstericilere sağlık hizmeti, kuru temizleme ve berberlik servisi de sunuluyor.Firas da, göstericilere destek vermek amacıyla kurduğu çadırında her gün onlarca kişi için ücretsiz saç ve sakal kesimi yapıyor.AA muhabirine konuşan 17 yaşındaki Firas, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle gösterilerin patlak verdiği Ekim 2019'a kadar, ailesiyle ülkenin doğusundaki Diyala'da yaşadıklarını anlattı."Daha sonra Bağdat'a gelerek dayımda kalmaya karar verdim." diyen Firas, "Buraya gelir gelmez Tahrir'e ulaşarak, çadır kurdum ve dayımdan öğrendiğim mesleğimi, gönüllü olarak sürdürmeye başladım." şeklinde konuştu."Siyasi partiler, ülkenin bedeninde kanser gibiler"Yaşadığı zorluklara rağmen, 4 sene önce yakalandığı hastalıkla savaşmak istediğini dile getiren Firas, siyasi partilerin yolsuzluklarıyla da her alanda mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.Firas, "Siyasi partiler, ülkenin bedeninde kanser gibiler. Onlara karşı mücadele vermek ve onlardan kurtulmak hayli zor." değerlendirmesinde bulundu.Bu yüzden Firas, çadırına "Bir el kanserle, diğer el yolsuzlukla mücadele ediyor" yazan bir pankart asmış."Sağlık, gerileyen sektörlerin başında"Hastalığı nedeniyle lise eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Firas, şöyle devam etti:"Irak'ta sağlık, son 16 yıldır gerileyen sektörlerin başında geliyor. Bu sektördeki yolsuzluklar, kanser gibi ciddi hastalıkların doğru teşhis edilememesine yol açıyor. Ülkede kanser için verilen ilaçlar da tedavilerde istenilen düzeyde işlev göremiyor.""Hayattaki tek temennim; kanser hastalarına yardım edebilmek"Hamad Firas, çadırında maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi olamayan kanser hastaları için bağış kutusu da bulunduruyor.Firas, bu çabasını sosyal medya üzerinden de duyuruyor.Onlarca kanser hastasına ulaştığını kaydeden Firas, "Hayattaki tek temennim; kanser hastalarına yardım edebilmek. Çünkü aynı acıları ben de çekiyorum." diye konuştu.Firas, geceyi de dayısıyla berberlik yaptığı çadırında geçirdiğini aktararak, "Her sabah gözlerimi umut dolu bir güne uyanır gibi açıyorum." ifadelerini kullandı.