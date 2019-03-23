Hem Kursunda Ham Deri Sanat Eserine Dönüştürülüyor

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Yozgat Halk Eğitim Merkezi (HEM) bünyesinde açılan deri işleme kursuna katılan kadın kursiyerler, ham deriyi Selçuklu ve Osmanlı motifleriyle sanat eserine dönüştürüyor.Yozgat HEM Deri İşlemeciliği kurusuna katılan kursiyerler, hem meslek öğreniyor hem de kursta ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.Deri İşlemeciliği Kursu usta öğreticisi Nalan Tokatlıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kursa 15 kursiyerin katıldığını söyledi.Kursta çanta, cüzdan, kemer, telefon kılıfı, anahtarlık, ajanda kılıfı gibi deriden yapılabilecek her şeyi yaptıklarını ifade eden Tokatlıoğlu, "Kursiyerlerimiz burada hem meslek öğreniyor hem de yaptıklarını satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Ayrıca kurumlardan gelen siparişlerden de halk eğitim merkezi döner sermayesinden de belirli oranda kazanç elde ediyorlar." dedi.Tokatlıoğlu, yapılan ürünlerde makine kullanılmadığını tamamen el emeği göz nuru olduğunu olduğunu vurgulayarak, "Özellikle unutulmaya yüz tutmuş Türk motiflerini, Selçuklu, Osmanlı motiflerinin işlemesini yapıyoruz." diye konuştu.Kursiyerlerden Filiz Türkmen de kursa yeni başladığını aktararak, "İlk başta zor gibi görünüyor ama güzel ve zevkli bir iş." dedi.Seher Camgöz ise ilk etapta deriden cüzdan, çanta yaptığını dile getirerek, "Ham deriyi alıp üzerine motifleri çiziyoruz. Sonra kesip, dövme işlemlerini yapıyoruz ve istediğimiz renge boyuyoruz. Ürettiklerimizi satabiliyoruz, hediye ediyoruz. Bu işi severek yapıyorum." ifadelerini kullandı.