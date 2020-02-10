Hem meydan hem otopark

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karabağlar 'da Selvili Yeraltı Otoparkı'nı hizmete aldı. Selvili Yeraltı Otoparkı'nın açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. Törende konuşan Tunç Soyer otopark yatırımlarının süreceğini söyledi. Göreve gelirken verdikleri, kentteki otopark sorununu en kısa sürede yeraltı ve modern otoparklarla çözme sözünü hatırlatan Soyer, "İzmir genelinde 62 bin araçlık otopark kapasitesini en kısa sürede en az 100 bin araca çıkaracağımızı söylemiştik. İşte bugün Karabağlar ve İzmir, Selvili Otoparkı'yla yeni ve modern bir otoparka kavuşuyor. Otoparkın üstünde oluşturduğumuz meydan yeşil dokusuyla Karabağlar'daki hemşerilerimize dinlenme olanağı sunuyor. Tüm projelerimizde olduğu gibi Selvili Otoparkı da İzmir'in iklim krizine dirençli, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir şehircilik anlayışını temsil eden bir proje."

Karabağlar Metrosu'nun projesi 2020'de tamamlanıyor

Soyer İzmir'de enerji verimliliği yüksek, kaynakları daha az tüketen, güvenilir, sağlıklı, doğaya saygılı ve erişilebilir toplu ulaşımın yaygınlaşması için de çaba gösterdiklerini ve raylı sistem yatırımlarına ağırlık verdiklerini de söyledi. Karabağlar'ın ulaşım sorununa çözüm bulacak ve İzmir'in en uzun metro hattı olacak Karabağlar metrosu için çalışmalara başladıklarını aktaran Soyer, "2020 yılının sonunda Karabağlar Metrosu'nun projesinin tamamlanmasını ve ardından bu hattın yapım ihalesine çıkmayı hedefliyoruz. Eğer onay süreçlerinde gecikme olmazsa inşaata iki yıl sonra başlamayı planlıyoruz" dedi. Soyer, Karabağlar'daki otopark projesini başlatan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na da teşekkür etti.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek "Belediyemizin bu yatırımı ilçemizin ihtiyacı olan otopark ve meydan ihtiyacını karşılayacak. Karabağlar'da birçok hizmeti Büyükşehir belediyemizle birlikte el ele hayata geçireceğiz" dedi.

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra CHP İzmir milletvekilleri Ednan Arslan ve Kani Beko, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, belediye bürokratları, meclis üyeleri, muhtar ve yurttaşlar katıldı.

Selvili Yeraltı Otoparkı 160 araç ve 38 motosiklet kapasiteli. 18,9 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen otopark iki katlı. Otopark 6 bin 960 metrekarelik park yeri ve çevre düzenlemesinden oluşuyor.