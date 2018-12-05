Hem Muhtaca Hem Üreticiye Destek

Geçen yıl 40 bin aileye gıda yardımı ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, bu yıl sayıyı 55 bin 600'e çıkardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, daha önce 40 bin aileye dağıttığı gıda paketlerinden bu yıl 15 bin haneye daha ulaştırıyor. Dar gelirli vatandaşlar için hazırladığı gıda paketleri sayesine binlerce ailenin yüzü gülüyor. Elleri, kolları paketlerle dolu Büyükşehir personelini kapıda karşılayan vatandaşlar, dillerinden "duayı" eksik etmiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ikinci kez dağıtılan paketlerdeki tüm ürünleri tarım kooperatiflerinden alıyor. Yardım paketlerine konulmak üzere satın alınan zeytinyağı Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve S.S. Gödence Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde, bal İzmir İliArı Yetiştiriciliği Birliği'nde, peynir ürünleri S.S İğdeli ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, çay Of Özçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Hopa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde, zeytin ise Bergama İlçe Merkez i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde üretiliyor. Büyükşehir Belediyesi böylece, hem ihtiyaç sahiplerine hem de bölge üreticisine ciddi destek sağlıyor.

2013 yılında 25 bin hanenin kapısını tek tek çalarak gıda kolisi dağıtan İzmir'in yerel yönetimi, 2014 yılında bu rakamı 30 bine, 2015 yılında 35 bine, 2016 ve 2017 yıllarında ise 40 bine çıkardı. Bu yıl yardım desteği yapılan aile sayısı ise 55 bin 600'e ulaşıyor.

Gıda mühendisleri denetiminde

Maddi durumu yetersiz ailelerin mutfak giderlerine "mütevazı bir katkı" olarak değerlendirdikleri gıda yardımlarını "sosyal belediyeciliğin bir gereği" olarak tanımlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, gerek bayramlardaki nakit ödemelerini gerekse erzak dağıtımlarını titizlikle gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, yardımda bulunulan vatandaşların teşhir edilmemesine büyük özen gösterdiklerini belirtti. Yetkililer, dağıtımına başlanan gıda paketlerinin, birinci kalite ürünlerden oluştuğunu ve gıda mühendislerinin denetiminde hazır landığına da bildirdi.