10.07.2019 11:58
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Hem muhtarlık hem kahvehane oldu

Hem muhtarlık hem kahvehane oldu

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi muhtarı Zekai Yılmaz (53), mahalle kahvehanesinin geçici olarak kapatılmasının ardından muhtarlık odasının bir bölümünü kahvehaneye dönüştürdü.

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi muhtarı Zekai Yılmaz (53), mahalle kahvehanesinin geçici olarak kapatılmasının ardından muhtarlık odasının bir bölümünü kahvehaneye dönüştürdü.
Aziziye Mahallesi'nde vatandaşların bir araya geldiği kahvehane, işletmeye ilişkin ihale süreci nedeniyle geçici olarak kapatıldı.
Mahallenin tek kahvehanesi kapanınca vatandaşların mağduriyetini gidermek isteyen muhtar Zekai Yılmaz çözümü, muhtarlık odasını aynı zamanda kahvehane olarak da kullanılabilecek şekilde düzenlemekte buldu.
Odanın bir bölümüne imece usulü alınan çay kazanını yerleştiren Yılmaz, dışarıya koyduğu masa sandalyeler ile mahalleliyi muhtarlığında ağırlıyor.

Yılmaz, hem muhtarlık görevini sürdürüyor hem de vatandaşlara çay servisi yapıyor.

Zekai Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mahallemizin kahvehanesi ihale sürecine girdiği için böyle bir yola başvurduk. Mahalleli ile görüştük ve muhtarlık dairemizi kahvehaneye çevirdik. Çay ocağımızı koyduk. Vatandaşımıza hizmet edip elimizden geldiğince mağdur etmemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Malzemelerin mahalleli ile imece usulü alındığını belirten Yılmaz, vatandaşların memnun olduğunu ancak en kısa sürede kahvehanenin yeniden açılmasını beklediklerini söyledi.
Mahalle sakinlerinden Ahmet Bakır da mağduriyetlerinin giderildiğini belirterek, "Çay, kahve içmek için komşu köylere gidiyorduk. Muhtarımız burayı açınca memnun kaldık." dedi.
Kaynak: AA
Aziziye Mahallesi, İzmir, Güncel

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