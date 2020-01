Hem müzikte hem dansta yetenekli

Piyano dalında uluslararası ödüllü Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi İdlin Arshinova, müzik başarısı kadar dansta elde ettiği başarılarla da adından söz ettiriyor. Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Salsa Şampiyonası'nda partneri Atakan Özvataf ile 1'incilik elde eden İdlin Arshinova, sanata duyduğu yoğun ilgiyi nasıl başarıya dönüştürdüğünü anlattı.



Müzisyen ailesinin büyük desteğiyle henüz 6 yaşındayken piyano eğitimi almaya başlayan İdlin Arshinova, lisans eğitimini Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümünde tamamladı. Mozart Akademi Uluslararası Piyano Festivali ve Yarışması'nda 15-20 yaş kategorisinde 2'ncilik ödülü, Viyana'da düzenlenen 2. Uluslararası Feurich Yarışması'nda 15-19 yaş kategorisinde 1'incilik ödülü ve İtalya'da düzenlenen Tadini Uluslararası Piyano Yarışması'nda 3'üncülük ödülü bulunan İdlin, çocukluğundan bu yana da Latin ve salon danslarına ilgi duyduğunu söyledi.



Eğitimine Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi yüksek lisans öğrencisi olarak devam eden genç yetenek, "Çocukluğumdan beri salon ve Latin danslarıyla ilgileniyorum. Uzun yıllardır Türkiye Dans Sporları Federasyonu sporcusuydum ve gerek yurt içi gerekse de yurt dışındaki yarışmalara katılarak çeşitli dereceler alıyordum. Ancak 2014 yılında Yaşar Üniversitesi Dans Topluluğuna katılarak salsaya başladım ve o zamandan beri çoğunlukla salsa kategorisinde yarıştım. Bugüne kadar pek çok kez final yaşadım ve 2'nci veya 3'üncü oldum. Ama hayalim hep birinci olabilmekti. Sonunda Kulüplerarası Salsa Şampiyonası'nda partnerimle salsa şov çiftlerde birincilik elde edebildim, çok mutluyum" dedi.



"Ailemin desteği hep yanımda"



Hem müzik hem dans çalışmalarını haftanın her günü aralıksız sürdüren İdlin Arshinova, "Başarının süreci bir gündür mantığı ile başarıyı bir gün kutlayıp, ertesi gün çalışmaya devam ediyorum. Bir yandan da yüksek lisans eğitimime devam ediyorum. Sanat, hayatımın en önemli parçası. Sanatçı olmak istiyorsanız bayramlar dahil her gün çalışmaya hazır olmalısınız. Annem balerin, dedem ve anneannem ise müzisyen. Onlardan aldığım büyük destekle yoluma devam ediyorum. Ailelerin her zaman çocuklarının yanında olmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA