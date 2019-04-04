Hem Öğrendiler, Hem Eğlendiler & Nbsp!

Minikler, eğitimin sonunda düzenlenen sertifika töreninde hünerlerini gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin okul öncesi çocuklara yönelik eğitim projesi kapsamında dört yıl önce hizmete giren "Gezici Çocuk Dünyası" TIR'ı Bayındır, Kiraz, Beydağ, Tire, Bayraklı, Ödemiş'in ardından Bergama'daki çalışmalarını sürdürüyor.

Fatih Mahallesi'nde birinci grupta yer alan 40 çocuğa 2 ay boyunca okul öncesi eğitim verilirken, ailelere yönelik çalışmalar da yapıldı. Minikler için düzenlenen sertifika töreninde,2 ay boyunca yaptıkları resimleri, el işlerini sergileyen öğrenciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Abla-Ağabey –Kardeş Projesi'nde yer alan abla ve ağabeyleri ile birlikte İzmir Marşı'nı okudu. Gezici Çocuk Dünyası Projesi,Bergama Fatih Mahallesi'nde 43 kişiden oluşan yeni öğrenci grub uyla eğitimlerine devam ediyor.

Kaynak: Bültenler