Hem okuyup hem de harçlıklarını çıkarıyorlar

TOKAT'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde eğitim gören 4 arkadaş, kurdukları müzik grubuyla hem kendilerini geliştiriyor hem de harçlıklarını çıkartıyor.

Kentte liseyi birlikte okuyan Enes Yıldırım (24) ve Halik Erdem (23) müziğe olan ilgilerinden dolayı yakın arkadaş oldu. Lise sonrası üniversite eğitimlerine farklı bölümlerde devam eden iki arkadaş, birlikte müzik grubu kurdu. İki arkadaşa, Yoldaş Topçam (20) ve Abdullah Polat'ın (30) katılımıyla grup üyesinin sayısı 4'e çıktı. 'Röpriz' adını verdikleri gruplarıyla kafelerde sahne alarak kendilerini geliştiren gençler, bir yandan da okul harçlıklarını çıkartıyor.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Yıldırım, üç yıl önce kafelerde şarkıları kendisinin söylediğini belirterek, "Şu anki vokalistimiz Halik,Trabzon'da okuyordu. Tokat 'a geldi ve beraber devam etmeye başladık. Birkaç arkadaş daha katıldı ve grup kurmaya karar verdik. Grubumuza 'Röpriz' adını verdik. Röpriz grubu olarak hepimiz üniversite öğrencisiyiz. Üçümüz konservatuvar öğrencisi, gitarist arkadaşımız da çalışma ekonomisi bölümünü okuyor. Grubu kendimizi geliştirme amacıyla kurmuştuk. İlk zamanlarda zaten grubun tamamı müzik bölümü okumuyordu, lise mezunuyduk. O sırada hem müzik bölümlerine hazırlandık, hem de işimizi yaptık. Sabahları okulda oluyoruz. Okuldan çıkıyoruz, kafeye gelerek işimizi yapıyoruz, harçlığımızı çıkartıyoruz. Bu sayede ailemize yük olmuyoruz. Kendi eksiklerimizi, masraflarımızı bu sayede çıkartıyoruz. Öğrencilik hayatımızda ayakta durmayı, hayata atılmayı öğreniyoruz" dedi.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler bölümünde okuyan grubun vokalisti Halik Erdem ise, "Lise dönemlerinde müziğe ilgimiz vardı. Liseyi bitirdikten sonra ben başka bir bölüm seçtim ve üniversiteye gittim. Enes hırs yaptı ve çalıştı, konservatuvarı kazandı. Ben üniversite ikinci sınıftayken beraber bir grup kurduk. Şimdi de müziğimizi yapıyoruz, harçlığımızı çıkartıyoruz. Hem okulumuzu okuyoruz, hem de kimseye zorluk çıkartmıyoruz, destek oluyoruz ailelerimize. Müziğimizi severek yapıyoruz. Aslında babam imam olduğu için biraz tedirgin oldu. Toplumumuzda müzik garipseniyor. Ama aksine insanı kötülükten koruyabiliyor diyebilirim. Kötü huylar edinmiyorsunuz, çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, dostluklarınız güzel oluyor. Ailem bunu zamanla gördükten sonra bana destek olmaya başladı" diye konuştu.