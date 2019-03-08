Hem Polislik Hem de Annelik Görevini Aksatmadı

Eskişehir
'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
bu yıl da coşkuyla kutlandı. 7'den 70'e herkesin katıldığı kutlamada Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
personeli bir kadın polisin, okuldan çıkan kızıyla birlikte etkinliği takip etmesi güzel görüntüler oluşturdu.
Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
her yıl olduğu gibi yine coşku ve müzik eşliğinde kutlandı. Üniversite Caddesi
üzerimdeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşu, sendika ve diğer örgütlerden yaklaşık 200 kişi burada hazırladıkları dövizlerle kadınlar gününü kutladı. Genç-Yaşlı hemen her yaştan kadın, taleplerini dile getirerek özellikle kadın cinayetlerinin sona ermesini diledi.
Kadın polis kızının elini tutarak etkinliği takip etti
Daha sonra kadınlar, sloganlar eşliğinde Üniversite Caddesi üzerinden başlayarak yürüyüşe geçti. Bu esnada, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
personeli bir kadın polis dikkatleri çekti. Okuldan çıktığı tahmin edilen küçük kız, Kadınlar Günü
etkinliği görevlendirmesinde bulunan annesinin yanına gelerek kutlamayı takip etti. Yürüyüş esnasında annesinin elini biran olsun bırakmayan minik kızın, bir elinde de tuttuğu kırmızı karanfili gülümseten görüntüler oluşturdu.
Yürüyüş sonunda Porsuk
Bulvarı Adalar
istikametine gelen kadınlar, burada bir süre slogan attıktan sonra basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan basın açıklamasının ardından topluluk olaysız şekilde dağıldı. - ESKİŞEHİR
Dünya Kadınlar Günü, Eskişehir, Güncel
Kaynak: İHA