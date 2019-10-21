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Hem sanat hem kültür bir arada

Hatay Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 1. Hatay Komedi Oyunları Festivali'nde sahne sırası usta oyuncular Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in oldu.

21.10.2019 09:38Hem sanat hem kültür bir arada

20 Ekim Pazar gecesi Antakya Kültür Merkezi'nde sahneye çıkan sanatçılar 'Vee Perde' adlı oyun ile Hataylılara eğlenceli dakikalar yaşattı.

Oyundaki performans ve yüksek enerjileri ile izleyenlerden büyük alkış alan başarılı sanatçılar, oyun sonrası kısa bir Antakya turu yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ile birlikte UNESCO Hatay Gastronomi Evi'ni ziyaret eden konuklar, Hatay'a özgü yemekleri tatma imkânı buldu. Bununla birlikte mahalle fırınına uğrayarak Antakya'nın meşhur nohut mayalı kahkesinin de tadına bakan sanatçılar, unutamayacakları bir akşam yaşadıklarını dile getirerek Başkan Savaş ve eşi Prof. Dr. Nazan Savaş'a teşekkür etti.


Antakya, Hatay, Güncel

Kaynak: Bültenler

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