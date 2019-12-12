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Hem sarkıntılık etti hem yaraladı

Adana'da bir kişi akrabalarına sarkıntılık ettiğini ileri sürdüğü kişi tarafından vuruldu.

12.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:10Hem sarkıntılık etti hem yaraladı
'da bir kişi akrabalarına sarkıntılık ettiğini ileri sürdüğü kişi tarafından vuruldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede berberlik yapan Ali A. (25), akrabalarına sarkıntılık ettiğini ve haklarında dedikodu çıkardığını ileri sürdüğü İbrahim T. (31) ile 5 Aralık günü tartıştı. Tartışma küfürleşmeye dönüşünce kavga çıktı. Kavga sırasında İbrahim T., pompalı tüfekle Ali A.'ya ateş etti. Ali A. yaralanınca zanlı olay yerinden kaçtı. Yaralı ise çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı tedavi altına alınırken Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada zanlı İbrahim T. yakalandı. Zanlı emniyette sorgusu tamamlandıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - ADANA

Yüreğir, kavga, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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