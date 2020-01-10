Haberler » 3. Sayfa » Hem simit yedi, hem hırsızlık yaptı - Haberler

Hem simit yedi, hem hırsızlık yaptı

Zonguldak'ta bir hırsızlık zanlısı, girdiği kuaför dükkanından iş yeri çalışanına ait çantayı alarak kaçtı.

10.01.2020 22:52 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:04Hem simit yedi, hem hırsızlık yaptı
'ta bir hırsızlık zanlısı, girdiği kuaför dükkanından iş yeri çalışanına ait çantayı alarak kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde zanlının hırsızlık sırasında simit yiyerek rahat tavırlar takınması dikkatlerden kaçmadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Caddesi üzerindeki bir iş hanının üçüncü katında yaşandı. Hırsızlık zanlısı R.K., kapısının açık olduğunu gördüğü kuaför dükkanının içine girdi. Önce etrafı gözetleyen hırsızlık zanlısı, bir taraftan da simit yiyerek rahat tavırlar takındı. Etrafı kolaçan ettikten sonra harekete geçen zanlı R.K., ardından iş yerinde çalıştığı öğrenilen H.B.'ye ait çantayı alarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından çantasını bulamadığını fark eden iş yeri çalışanı H.B., güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde çantasının hırsızlık zanlısı tarafından çalındığını gördü. Bunun üzerine polis ekiplerine verildi. Ekipler de güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Başlatılan çalışma kapsamında kent merkezinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, şüpheli R.K.'yı durdurdu. Yakalanan hırsızlık zanlısı ekiplerce yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Yaşanan hırsızlık olayı ise iş yerine ait güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Gazipaşa, Kuaför, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23:02  Meksika'da 11 yaşındaki öğrenci okulu taradı! 2'si öğrenci 3 kişi öldü - Haberler
23:01  İzmir'de 12 yavru köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası - Haberler
22:57  Japonya'da 5 bin kişi 'yılın en şanslı' erkeği olmak için tapınakta yarıştı - Haberler
22:56  AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Libya açıklaması - Haberler
22:52  Hem simit yedi, hem hırsızlık yaptı - Haberler
22:44  Son dakika: İran, Ukrayna uçağının düşüş nedenini yarın açıklayacağını duyurdu - Haberler
21:44  Trump'a yönelik azil maddeleri gelecek hafta Senato'da olacak - Haberler
21:36  Umman Denizi'nde Rus gemisi ile ABD savaş gemisi arasında tehlikeli yakınlaşma - Haberler
19:51  Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciyi aşağılayan soruyu soran öğretmenle ilgili soruşturma başlattı - Haberler
19:05  Pakistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 15 ölü, 20 yaralı - Haberler
10.01.2020 23:14:52