Hem Sokağı Temizlediler, Hem Gönülleri Kazandılar

İzmir Urla
'da bir vatandaş, inşaat malzemeleri ve molozlar sebebiyle yolda yürümekte zorlandıklarını belirten yazıyı sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine Urla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli personel, paylaşıma cevap vererek görevli olmadığı sokakta ekiple birlikte temizlik yaptı.
İzmir Urla'da yaşayan bir vatandaş, Urla ile ilgili bir sosyal paylaşım sayfasına, "Urla Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta
Müdürlüğünü Zeytinalanı 3076 sokağa davet ediyoruz. İnşaat malzemeleri ve molozlardan zaman zaman yolda yürümek bile mümkün olamıyor. Çınar
ağaçlarının budanması, sokağa müdahale edilmesi için ilgili birimlerin bir an önce harekete geçmelerini bekliyoruz" diye yazdı. Bunun üzerine Urla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli personel, yazıya cevap olarak, "Ben şimdi geliyorum. Bakalım, gereken neyse yapalım. Teşekkür ederim" yazdı. Ekipler, daha sonra bölgeye giderek temizlik yaptı. Çağrısı cevap bulan vatandaşlar, "Urla Belediyesi Temizlik İşleri çalışanlarına sonsuz teşekkürler. Bizi ve sokağımızı günü olmadığı halde ricamı kırmayarak o pis kokudan kurtardı. Kolaylıklar dilerim" paylaşımları yaptı. - İZMİR
İzmir,Urla
11 Kasım 2018 Pazar 11:42