Hem Spor Yapıyor Hem İngilizce Öğreniyorlar

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:09



08 Aralık 2018 Cumartesi 11:09

SELMAN TÜR - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Batman Belediyesi bünyesindeki 1955 Batman Belediyespor Kulübü alt yapısında sportif faaliyet yürüten yüzlerce öğrenciye ücretsiz İngilizce eğitim veriliyor.Görevlendirmenin ardından rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra her kesimden vatandaşın yaşamına dokunacak projeler de yürüten Batman Belediyesi, aktif hale getirdiği 1955 Batman Belediyespor Kulübü sayesinde 19 branşta 7 bin 600 çocuğa spor yapma imkanı sunuyor.Belediye yönetimi, kulüp bünyesinde sportif faaliyet yürüten öğrencilere yönelik spor dışında da ücretsiz İngilizce kursu imkanı sağlıyor. Spordan çıkan öğrenciler, Batman Belediyesi Ahmet Güneştekin Kültür Merkezinde açılan sınıflarda ücretsiz İngilizce eğitimi alıyor.Batman Üniversitesinden emekli olan İngilizce öğretmeni Mehmet Zeki Ekinci de belediyenin öğrencilere yönelik çalışmasına katkı sunmak için ücretsiz ders veriyor.Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Murat Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin ülkelerine hayırlı birer birey olarak yetişmelerinin önemli olduğunu söyledi. Çocuklara hem spor yapma hem de İngilizce öğrenme imkanı sunduklarını belirten Şahin, hem sahada hem sınıflarda öğrencileri yalnız bırakmadıklarını kaydetti."Çocuklarımızın artık bu millete hayırlı birer evlat olarak yetişmesi için bizler de elimizden geleni yapıyoruz" diyen Şahin, çocukların hem sporda hem de okullarında başarılı olmasını istediklerini dile getirdi.İngilizce öğretmeni Mehmet Zeki Ekinci de kendisinin de zor şartlarda okuduğunu, bu nedenle ücretsiz ders verdiğini aktararak, şöyle dedi:"Belediyemizin bu gençlere, çocuklarımıza verdiği hizmeti gördüm ve bildiklerimi paylaşmak istedim. Bu çocuklarımız büyüyecekler, yurt içindeki müsabakalara belki de uluslararası yarışmalara katılacaklar. Sporcuların yurt dışına gittiklerinde yalnız kalmamaları ve iletişim kurabilmeleri için bu eğitimi veriyorum. Belediyenin verdiği bu hizmetten dolayı öğrencilerim adına teşekkür ediyorum. İngilizce eğitimlerimizi gayet güzel bir şekilde sürdürüyoruz."Öğrenciler ücretsiz eğitim almaktan memnunLise 1. sınıf öğrencisi Ruken Kentaş, "Kulüpte tenis oynuyorum. Ordan sonra da İngilizce kursuna katılıyorum. Hocamıza ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.Ortaokul öğrencisi Hayrunnisa Yıldız da belediye sayesinde hem tenis hem de İngilizce öğrendiğini aktardı.İlkokul 2. sınıf öğrencisi Mustafa Öncü de "Karate kursuna geliyorum. Ayrıca İngilizce öğreniyorum. İngilizceyi çok seviyorum." diye konuştu.