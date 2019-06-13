13.06.2019 16:45
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Hem Türkiye'den hem de Kanada'dan mezun olma fırsatı

Hem Türkiye

Kanada eğitim sistemini ve ekolünü öğrencileriyle buluşturan ve tüm eğitim dilini İngilizce olarak sunan Canada Schools, öğrencilerine çift diploma ve çift yabancı dil ile yurt dışında mezun olma fırsatı sunuyor.

Kanada eğitim sistemini ve ekolünü öğrencileriyle buluşturan ve anaokulundan başlayarak, ilkokul, ortaokul ve lisedeki tüm eğitim dilini İngilizce olarak sunan Canada Schools, öğrencilerine eğitimlerine çift diploma ve çift yabancı dil ile yurt dışında devam etme ve mezun olma fırsatı sunuyor. Canada Schools'un öğrencilerine hem Türkiye'den hem de Kanada'dan mezun olma imkan tanıyan "Çift Diploma" programı kapsamında, Kanada Okulları'na kaydı yapılan bir öğrencinin dosyası, hem Kanada hem de Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'nda oluşturuluyor. Bu sayede öğrenci eğitiminin herhangi bir aşamasında öğrenimini Kanada'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde, en iyi seviyedeki okullara geçiş yaparak sürdürebiliyor.

Öğrenci, adaptasyon sorunu yaşamıyor

Öğrenciler sağlam bir akademik altyapıya sahip olmalarının yanında, çok iyi seviyede öğrendikleri İngilizce ve Fransızca dilleri ile bu okullarda adaptasyon sorunu yaşamıyorlar. Hem Türkiye'den hem de Kanada'dan mezun olmuş sayılan öğrenciler, Kanada Okulları'nda akademik anlamda tam donanımlı uluslararası bir eğitim alarak çift diploma ile mezun oluyorlar.

Çok kültürlü atmosferde eğitim ve pratik yapma fırsatı

Öğrencilerine, küçük yaşlardan itibaren çok kültürlü ve çok dilli bir atmosferde eğitim alma fırsatı sunan Kanada Okulları'ndaki tüm branş dersleri, İngilizce olarak işleniyor ve her sınıfta bir Kanadalı bir de Türk öğretmen bulunuyor. Öğrenciler, ders dışı zamanlarda da Kanadalı ve Türk öğretmenlerin oluşturduğu çok kültürlü atmosfer sayesinde İngilizce konuşma ve bolca pratik yapma şansı buluyor. Öğretmenler yıl boyunca Kanada'dan gelen uzmanlardan mentorluk alarak kendilerini geliştiriyorlar. Türk öğretmenlerin tamamı İngilizce biliyor ve mümkünse Yüksek Lisan mezunu olmaları tercih ediliyor. Yüksek Lisans mezunu olmayan öğretmenler için çeşitli üniversitelerle anlaşmalar yapılıyor ve öğretmenler bu konuda teşvik ediliyor.

Kaynak: Bültenler
Kanada, Güncel

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