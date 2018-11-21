Hem Türkiye Hem de Suriye İçerisinde Tedbirlerimizi Alıyoruz"

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:29



21 Kasım 2018 Çarşamba 15:29

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Suriye'nin içerisinde olabilecek farklı askeri hareketlilikler, potansiyel göç veya nüfus hareketlilikleri noktasında, hem Türkiye içerisinde hem de Suriye içerisinde tedbirlerimizi alıyoruz." dedi.Kınık, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaretinin ardından, AA muhabirine temasları ve çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.Kente Türk Kızılayının faaliyetlerini yerinde değerlendirme, yatırımlarını ele alma, mülki erkan ile görüşmeler yapma ve çeşitli ziyaretlerde bulunma amacıyla geldiğini belirten Kınık, Kahramanmaraş'ın, yardım yapmaya ve dayanışma içinde olmaya uygun bir yer olduğunu ifade etti.Kınık, bu anlamda kentte ciddi çalışmalarının olduğunu dile getirerek, yeni dönemde Kahramanmaraş'a büyük bir kan merkezi açacaklarını, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar ile afete hazırlık için ciddi bir kapasite oluşturacaklarını bildirdi.Türkiye'nin insani yardımlar noktasındaki önemine de dikkati çeken Kınık, şunları kaydetti:"Türkiye hem kendi insanına hem de dünyada yardıma ihtiyaç duyan insanlara yapmış olduğu sosyal ve kalkınma yardımları noktasında liderliğini koruyor. Türkiye, kendi gayri safi milli hasılasından ayırmış olduğu yüzde 0,75'lik payla dünyanın en cömert ülkesi. Kendi varlığından en fazla oranda pay veren bir ülke. Bunu en yakın takip eden Amerika Birleşik Devletleri, yüzde 0,03 ayırıyor. Dolayısıyla Türkiye dünyada, nerede bir mazlum varsa, elini uzatabileceği nerede bir coğrafya varsa yardım etmeye çalışıyor."Kınık, Türk Kızılayının 12 uluslararası daimi misyon temsilciliği, 30'a yakın ülkede gösterdiği faaliyetleriyle Türkiye'nin kalkınma ve insani yardımlar noktasındaki en önemli aktörlerden biri olduğunu vurguladı.Suriye'de olası bir hareketliliğe ilişkin de tedbirlerin alındığını bildiren Kınık, Suriye savaşının 8. yılında bu karmaşık krizin, çok farklı dönemlerde çok farklı cephelerde daha da derinleştiğini anımsattı.Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, şu değerlendirmelerde bulundu:"Suriye'nin içerisinde olabilecek farklı askeri hareketlilikler, potansiyel göç veya nüfus hareketlilikleri noktasında, hem Türkiye içerisinde hem de Suriye içerisinde tedbirlerimizi alıyoruz. Suriye'deki gelişmeleri izliyoruz. Hem Suriye içindeki çalışanlarımız ve paydaşlarımızla, hem de sınır bölgesindeki operasyon kapasitemizle elimizden geldiğince, bu bölgede oluşan insan acısını dindirmeye, Türkiye'ye yönelik herhangi bir yeni tehdidin oluşmasını engellemeye çalışacağız."