Hem üretici hem de satıcı dertli

Ispanağa yabani otların karışması ve ardından gelen zehirlenmeler, satışları iyice düşürürken satıcılar ve üreticiler bu konuda dert yandı.



Vitamin deposu ıspanak arasına karışan yabani otlar, zehirlenmelere yol açmış, bazı vatandaşlar bu nedenle hastanelere başvurmuştu. Zehirlenme olaylarının ardından ıspanak satışları üreticiyi vurdu. Ispanağın satış fiyatı dibe vururken, üreticilerde sıkıntıya girdi.



Foça ilçesi Gereköy Mahallesi'ndeki üreticiler, ıspanağın para etmediğini ve sıkıntı yaşadıklarını anlattı. Bazı üreticiler, ıspanağı artık hayvan yemi olarak kullandıklarını, ellerinde kaldıklarını söyledi.



Gerenköylü ıspanak üreticilerinden Habil Akkaya, söylentilerin kendilerini mağdur ettiğini dile getirdi. Akkaya, "Şu an hiçbir suçumuz yokken ıspanak üreticileri olarak bizler cezalandırılıyoruz. Üreticilerin tarlasındaki ıspanak satılmıyor. Yılda 2 üretim yapan bir ıspanak üreticisi sezon başında ıspanak satamadı ve toprağa gömdü. Şimdilerde de üretici bir defa daha hüsrana uğradı. Kaldı ki ıspanak satışları yüzde 100 durdu. Diğer yaprağı yenilen sebzelerde de satışta yüzde 50 azalma gerçekleşti. Ispanaklar tarlada, tezgahlarda kaldı. Bir haftada tonlarca ıspanak çöpe gitti ve gidiyor" dedi.



"Ürünler satılmadığı için geri getirip hayvanlarımıza yem ediyoruz"



Esnaflarından Hülya Geniş ise şu açıklamaları yaptı:



"Ispanak satışlarımız durma noktasına geldi. Günde bir kasa ıspanak satamıyoruz. Hale gönderdiğimiz ürünler satılmadığı için geri getirip hayvanlarımıza yem ediyoruz. Bizler ailecek ıspanağın her türlü yemeğini yiyoruz yıllardır. Bugüne kadar bir kez olsun bile zehirlenme olayı meydana gelmedi. Ispanağı güvenle yiye bilirsiniz."



Gelişmeleri yakından takip etiklerini ifade eden eski Foça MHP Meclis Üyesi Taner Acar, "Ispanakla ilgili iddialar gerçek dışıdır. Münferit bir olay karşısında tüm Ispanak üreticilerinin cezalandırılmaması gerekir" dedi. Acar, zehirlenme vakalarından sonra üreticilerin sıkıntı yaşadığını ve satışların durduğunu da aktardı.



Ekonomist Yazar Mustafa Seven de, zehirli ıspanak paniğinden çiftçilerin zarar gördüğünü anlattı. Seven, bu söylentilerden diğer yapraklı ürünlerinde olumsuz etkilenebileceğini savundu. - İZMİR

Kaynak: İHA