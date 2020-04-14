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Hem uyardı hem de maske dağıttı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ünye'de vatandaşları hem uyardı hem de maskesi olmayanlara maske dağıttı.

14.04.2020 16:17 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:17
Hem uyardı hem de maske dağıttı
Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ünye 'de vatandaşları hem uyardı hem de maskesi olmayanlara maske dağıttı.

Vali Seddar Yavuz, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'le beraber ilçenin bazı cadde ve sokaklarını gezerek sosyal mesafe konusunda vatandaşları önce uyardı sonra maskesi olmayanlara maske dağıttı.

Sosyal mesafe konusunda birçok tedbirlerin alınması konusunda vatandaşları sosyal medya üzerinden bilinçlendiren Vali Yavuz, bu kez de Ünye'nin cadde ve sokaklarını gezdi. Yavuz, İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ile beraber özellikle kalabalık caddelerde ve banka önlerinde sıra oluşturan vatandaşları sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle şehrin en işlek ve kalabalık yerlerinde maske takmayanlara uyarılarda bulunan Vali Yavuz, şehir gezintisinin ardından Kaymakam Güney'in makamına geçti.

Yavuz'un hareketi takdir topladı

Sık sık sosyal mesafe konusunda vatandaşları bilinçlendiren Ordu Valisi Seddar Yavuz'un bu hareketi ise Ünye'deki vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. Özellikle bazı vatandaşlar ise Vali Yavuz'a maske dağıtımı için teşekkür etti. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Hüseyin Güney, Seddar Yavuz, Ordu, Ünye, Güncel
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