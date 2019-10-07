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"Hemdem" ile Türkiye'nin doğusuna yolculuk başlıyor

Gökhan Türkmen ve Serkan Ölçer Yepyeni Bir Projeyle Müzikseverlerle Bir Araya Geliyor

07.10.2019 15:39

Uzun yıllardır süren dostluklarını, 2017'de GTR Müzik etiketi ile piyasaya çıkan "Zar" adlı parça ile süsleyen Gökhan Türkmen ve Serkan Ölçer bu kez iki sezonu kapsayan özel projeyle ile bir araya geliyor; "Hemdem".

Bir konser serisi olarak hazırlanan "Hemdem", Gökhan Türkmen'in repertuarından seçilen unutulmaz eserlerin yer aldığı ve Türkiye'nin Doğu illerini kapsayan bir proje olarak müzikseverlere sunuluyor.

Şanlıurfa, Malatyave Sivas'ta başlayacak "Hemdem" konserleri, gelecek aylarda diğer Doğu illerinde devam edecek. Kral Pop Radyo'nun iletişim sponsorluğunda gerçekleşecek konserlerde müzikseverler iki gitarın ruhun derinliklerine inen performansını deneyimleyecekler.


Gökhan Türkmen, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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