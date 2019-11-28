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Hemen Döneriz

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

28.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:35
'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.
"Hemen Döneriz"
Haydar Işık'ın yönetmen koltuğunda oturduğu; Gökhan Mumcu, Kadir Polatcı, Murat Genç, Burak Satıbol, Açelya Elmas, Hüseyin Elmalıpınar, Amir Zakaria, Buse İskenderoğlu, Ayhan Taş, Samet Serhat Sarı ve Esin Civangil'in oynadığı "Hemen Döneriz" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Gökhan Mumcu'nun yapımcılığını üstlenip başrolünde yer aldığı yapım, başlarına türlü işler açan bir arkadaş grubunun hikayesini konu ediyor.
Hemen Döneriz

Gökhan Mumcu, Haydar Işık, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA
Haber Videosu : Hemen Döneriz


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