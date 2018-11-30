Hemen İdrar Tahlili Yaptırın! Böbrek Yetmezliğine...

Protein kaçağı, daha çok idrarda yüksek miktarda protein bulunması sonucu ortaya çıkar. Protein kaçağı olan kişinin böreklerinden idrar yolu ile çok miktarda protein atılmasıyla sonuçlanır.Bu noktada protein kaçağı idrar testi ile tespit edilir. Peki, protein kaçağı nedir? Protein kaçağı belirtileri nelerdir? Protein kaçağının nedenleri nelerdir? Protein kaçağının zararları nelerdir'İdrarda protein kaçağı kaç olursa tehlikelidir? Protein kaçağını önleyen besinler ve protein kaçağı ameliyatı ile ilgili tüm bu soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz...Protein kaçağı nedir?Protein kaçağı ikiye ayrılır; Böbrekte protein kaçağı ve idrarda protein kaçağı. Bu noktada protein kaçağı, böbreklerden protein sızması sonucu idrardaki protein seviyesinin artması demektir. Bu durum Proteinüri olarak da adlandırılır. Sağlıklı birinin idrarında çok az oranda protein bulunur ancak bu oran arttığında bir sorun var demektir. Bu durum böbrekten protein sızdığı zaman gerçekleşir.-Protein kaçağı kimlerde görülür?Protein kaçağı genellikle yüksek tansiyon, diyabet ve böbrek işlevsizliği yaşayan kişilerde daha sık görülür. Normal olarak böbrekler protein kanalını tıkayarak kan yoluyla proteinin dokulara ve organlara ulaşmasını sağlar fakat idrarda protein kaçağı durumunda kandaki protein idrar karışır. Hayati tehlikelere neden olabilen bu durumu mutlaka bir uzmana danışmalısınız ve bir idrar testi yaptırmalısınız.Protein kaçağı belirtileri nelerdir?İdrarda protein bulunması kronik bir hastalıktır, erken evrelerinde genellikle herhangi bir belirti göstermez.Protein kaçağı belirtilerini sıralarsak;-Köpüklü idrar-Sırt ağrısı ve alt kaburgaların yakınında böbreklerin bulundu yerde ağrı.-İdrar yaparken yanma hissi ya da ağrı.-El, ayak, karın veya yüzün şişmesi.-İdrarda kan görme.-Halsizlik.-Mide bulantısı.-Nefes darlığı.-İştahsızlık.-Konsantre olamama.Aşağıda ciddi belirtilerden birine sahipseniz hemen bir uzmana görünmenizi tavsiye ederiz:-Göğüste ağrı ve basınç.-Kısa süreli zihinsel bulanıklık ve bilinç kaybı.-Nefes almada zorluk.-İdrara çıkmada zorluk.-İdrara çıkamama.Protein kaçağının nedenleri nelerdir?İdrarda protein seviyesinin yükselmesi böbrek enfeksiyonu veya böbrek hastalığının habercisidir.Protein kaçağının nedenleri şunlar olabilir:-Böbreklerin ağır metaller gibi toksinlerden veya belirli ilaçlardan zarar görmesi.-Böbrek filtrelerinin iltihaplanması.-Böbrek enfeksiyonu.-Kalıtımsal bir hastalık olan çok kistli böbreğin büyümesi.-İdrar yolu enfeksiyonu da olmak üzere ateşli ağır hastalıklar.-Doku ve organlardan protein yığılımı.-Kalp yetmezliği.-Yetersiz su içme.-Diyabet.-Yüksek tansiyon.-Konvülsiyonlar.-Yanlış kan transfüzyonu.-Gebelik toksemisi.-Şiddetli anemi.-Bazı karaciğer hastalıkları.-Üreterler, prostat ya da üretra taşları.-Soğuğa maruz kalma.-Duygusal stres.-Reflü hastalığı.-Isıya maruz kalma.-Lupus hastalığı.-Yorucu egzersizler yapma.-Kötü hipertansiyon.-Protein kaçağı nasıl tedavi edilir? Hangi doktora gidilir?İdrarda protein kaçağı bulunmuşsa bir Nefroloji doktoruna başvurmalısınız. Doktorunuz size çeşitli testler uygulayacak, durumun nedenine göre gerekli tedaviyi sağlayacaktır. İdrarda sürekli protein olması tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Vücudun her yerinde şişliğe sebep olan köpüklü idrar, bu durumun başlıca belirtilerindendir. İdrar yolu sorunları, böbrek hastalıkları, diyabet, sıtma, kalp hastalıkları gibi yaşlılarda görülen hastalıklar da idrarda yüksek proteine neden olabilir. Yani tedavisi, esas olarak altta yatan nedene bağlıdır. Doktor idrarda aşırı proteine sebep olan durumu bularak tedaviye karar verir. Bu noktada doktorunuzun verdiği talimatlar dışında bolca egzersiz yapmanız ve tuz ile proteini kısıtlamanız, idrardaki protein seviyesini azaltmaya yardımcı olacaktır.Protein kaçağının zararları nelerdir?Protein, besinlerden alınan ve çoğu gıdada bulunan önemli bir bileşendir. Proteinler; kas, kemik, saç ve tırnaklar dahil olmak üzere tüm vücut bölümleri için yapı taşlarıdır. Kandaki proteinler de vücutta bazı önemli görevleri yerine getirir. Vücudu enfeksiyonlardan korur, kan pıhtılaşmasına yardımcı olur ve vücudun her yerinde dolaşan sıvı miktarını korur. Kan, sağlıklı böbreklerden geçerken, atık ürünleri filtreler ve vücudun ihtiyaç duyduğu şerleri de proteinler gibi, vücudun gerekli yerlerine dağıtır. Bu yüzden böbrekler zarar görmedikçe, proteinlerin çoğı böbreklerin filtrelerinden idrara geçmek için çok büyüktür.Böbrek hasar gördüğünde, idrarda protein miktarı artabilir ve önlenmediğinde tüm vücuda zarar verir.İdrarda protein kaçağı kaç olursa tehlikelidir?Böbrekte protein kaçağı idrar testi ile tespit edilir. 24 saatlik bir sürede idrarda 1-14 mg arası protein miktarı çıkması normal kabul edilir fakat bunun üstünde yer alan değerler laboratuar ve doktor tarafından incelenmesi gerekir.Protein kaçağını önleyen besinler-Protein kaçağı olan kişi tuz ve proteini kısıtlamalıdır. Tanı olan kişilerin doktor kontrol altında protein kaçağı için bitkisel tedavi yöntemlerine başvurabilir. Bunun için maydanoz kürü, protein kaçağını kısıtlamada yardımcı olabilir. Fakat bu kürü doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.-Bunun dışında limon böbrekler açısından oldukça faydalıdır ve vücut içi sıvıların ph+ değerinin yükselmesi açısından çok faydalı bir besindir. Birçok uzmana göre limon tüketimi protein kaçağı durumlarında da iyi geldiği söylenmektedir. Fakat bu konuda da araştırmalar hala devam etmektedir.-Bir diğer besin ise soğuk pres yöntemiyle elde edilen çörek otu yağıdır. Bu yağın tüketimi hakkında mutlaka bir uzmana danışılarak tüketilmesi gerekir.