Hemofili hastaları için gen tedavisi olumlu sonuç verdi

Uluslararası ilaç firmasının hemofili hastaları için geliştirdiği ve kanın pıhtılaşmasını sağlayan gen tedavisinin uygulandığı Ege Üniversitesindeki (EÜ) 4 hastada olumlu sonuç alındı.Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gen Tedavisi Türkiye Koordinatörü ve EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kaan Kavaklı , hemofilinin önemli bir gen hastalığı olduğunu, ömür boyu sürdüğünü söyledi.Türkiye'de de yaklaşık 6 bin hemofili hastasının bulunduğunu belirten Kavaklı, "Ülkemizde gen tedavisi olmadığı için bu hastalara geçici tedavi uygulamak zorunda kalıyorduk. Amerika'da hazırlanan, sıfırın altında 80 derecede gelen bir biyolojik gen ürününü hastalarımıza hazırladık. Türkiye'de ilk kez hemofili hastasına gen tedavisi uygulama imkanı oldu. Son bir ayda dört hastamıza gen tedavisi uyguladık. Tedavide oldukça başarılı olduk." diye konuştu."Uygulama bir saatlik bir süreyle oluyor"Hastalara laboratuvarda üretilen bir virüs verildiğini anlatan Kavaklı, virüse sağlıklı "faktör 9 geni"nin konulduğunu ifade etti."Bu çalışma Amerika'da yapılıyor. Uygulama bir saatlik bir süreyle oluyor." diyen Kavaklı, şunları kaydetti:"Damardan özel bir serum veriyoruz. Her hastaya özel hazırlıyoruz, onun bir formülü var. Sıfırın altında 80 dereceden çıkartıyoruz ve bir saat içinde hazırlıyoruz. Bu işlem sırasında alerjik reaksiyon gelişmesi durumuna karşı hastayı yakından izliyoruz. Bir gün sonra taburcu ediyoruz. Şu anda hepsi kendi işine gücüne devam edebiliyor ama haftada iki kez kan tahlillerini kontrol ediyoruz. Bu yaptığımız işlem ABD, Avrupa ve Avustralya'da yapılıyor. Türkiye'de de bizden sonra 1-2 üniversite hastanesinde daha yapılacak.Bu yıl içinde farklı düzeydeki hemofili hastalarına bu tedaviyi uygulamayı umut ediyoruz. Bunu ilk kez Ege Üniversitesinde gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz."Kavaklı, virüsü ileride Türkiye'de de geliştirmeyi istediklerini, 18 yaşından büyüklere uygulanan tedavinin yaklaşık 8 ay sonra 18 yaşından küçüklere de uygulanacağını sözlerine ekledi.Gen tedavisi uygulanan hastalardan 38 yaşındaki Şevki Halavurt da çocukluk yıllarından bu yana hemofili hastası olduğunu dile getirerek, "Tedavim 19 Kasım'da yapıldı. Şu anda faktör seviyem yüzde 72'lerde. Çok iyiyim. Hiçbir şekilde faktör tedavisi kullanmıyorum, kanamam da olmuyor." şeklinde konuştu.Rıfkı Can Fillik de "Gen tedavisinden önce sürekli damar yolunda faktör tedavisi uygulanıyordu. Uygulanan tedavi sayesinde sağlığıma kavuşmaya başladım." dedi.EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da araştırma üniversitesi olmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu hastalarımızın her birinin yıllık ilaç masrafı 400-500 bin liralara ulaşıyordu. Ülke açısından da ekonomik anlamda ciddi bir katma değer. Hocalarımızı bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.