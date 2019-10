Hemşehri dernekleri Suriye'deki Türk askeri için bir araya geldi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve dernek yöneticileri Türk silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye 'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.Çerkezköy'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve hemşehri dernekleri cuma namazı sonrasında ortak basın açıklaması düzenledi. Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla gerçekleştirilen basın açıklamasında birlik ve beraberliğin önemine değinildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçede faaliyet gösteren hemşehri dernekleri adına basın açıklaması gerçekleştiren Tekirdağ Gümüşhaneliler Dernek Başkanı Hasan Hatipoğlu, "Ülkemize 35 yıldır ekonomik hukuki ve siyasi anlamda ciddi zararlar veren bölücü terör örgütü PKK aynı zamanda çok büyük katliamlara da imza atarak kadın, çocuk, yaşlı, asker, polis, sivil ayırt etmeksizin 40 bin Türk vatandaşını öldürmüş, şehit etmiştir. Son yıllarda ülkemiz PYD, PKK, YPG vb. isimler ile Suriye'de, özellikle Fırat'ın doğusunda konuşlanan yurt dışı destekli bu bölücü terör örgütü unsurlarınca yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmış, son 10 günlük sürede sivil vatandaşları hedef alarak yaşlı, çocuk, bebek demeden onlarca savunmasız insanımızı havan ve roketlerle şehit etmiş, yüzlerce insanımızı da yaralamıştır. Bu terör örgütleri sadece Türkiye için değil, uzun vadede bölgesel istikrar için de varoluşsal bir tehdittir. Yurt dışı destekli diyoruz çünkü artık apaçık tüm dünyanın gözleri önünde uçak ve binlerce tır ile hafif ve ağır silahtan, mühimmata, askeri arazi araçlarından yakıt tankerine, jenartörden paraya desteğine kadar sayamayacağımız şekilde her türlü desteği yaparak Büyük Orta Doğu Projesi hayalini gerçekleştirmeye, bölgede kendi kontrolleri altında bir ülke kurmaya çalışmaktadır. Bu kadar desteğin tek amacı ise bölgede sömürge hakimiyetlerini kurmaktır" dedi."Biz huzur, barış ve kardeşlikten yanayız"Harekatın amacını şu sözlerle aktaran Hatipoğlu, "Bu kapsamda ülkemiz, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve diğer bazı partilerin de destekleri ile 9 Ekim 2019'da 'Barış Pınarı' adı ile başlatmış olduğu harekatla amacımızı güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek, ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf etmek, oluşturulacak güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlamak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyarak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtarmak olarak belirlemiştir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği üzere; 'Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener' ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri, hatta ve hatta UEFA bile ülkemizi bu haklı davamızda yalnız bırakmaya çalışarak basın ve sosyal medya yolu ile kendi çıkarları ve menfaatleri için her türlü desteği verdikleri terör örgütlerini haklı göstermeye çalışmaktadır. Bizler biliyoruz ki asıl bölücü olan, etnik ve dini temizlik de dahil olmak üzere, insanlığa karşı suç işleyen sizlersiniz, bizler sadece sizlerin bu kirli oyununu bozuyoruz. Türk'ün Türk'ten başka dostu olmadığını bir kez daha gördük, biz Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları olarak bu haklı davamızda ülkemizin yanındayız. Biliyoruz ki; Ferdi gayret yuvayı, toplu gayret vatanı ayakta tutar. Hz. İbrahim'in Nemrut tarafından ateşe atılarak yakılması karşısında bir karıncanın ateşi söndürmek için taşıdığı suyun ateşi söndüremeyeceğini bildiği halde, 'Ben safımı belirledim. Söndüremezsem bile hem safımı belli eder, hem de inandığım yolda ölürüm' dediği gibi bizler Barış Pınarı Harekatında askerimizin, devletimizin, Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Yüzlerce yıldır bu topraklarda kardeşçe yaşayan halklar birkez daha birlik beraberliğimiz için bir araya gelmesinin haklı gururunu ülkemize yaşatmaktadır. Binlerce kilometreden gelip bu ülkede canı canına karışmış, kız alıp vermiş, evini yuvasını kalbini birbirine açmış, aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez bizleri kimse birbirimizden ayıramaz" ifadelerine yer verdi."Ülkemizin ve Mehmetçiğimizin yanındayız""Biz Türkiye Cumhuriyetiyiz" diyen Hatipoğlu açıklamalarını şu sözlerle noktaladı:"Biz atalarımızdan öğrendiğimiz üzere her zaman dünyada iyiliğin hakim olmasını isteyen yüce bir milletiz. Barış Pınarı Harekatı'nın özellikle Avrupa kamuoyuna, etnik kökenlere yönelik bir harekat olarak yansıtılması tam bir akıl tutulması ve kötü niyet olduğunu tüm halkımız bilmektedir. Gün bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Türkiye'nin küçük bir mozaiği olan Çerkezköy'de yaşayan vatandaşlar olarak bizler, dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin, Yüce rabbimin adıyla yola çıkan kahraman Mehmetçiğimizin ve Ülkemizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına, dış mihrakların kirli oyunlarını bozacağına olan inancımız tamdır. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın. Allah, yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.Açıklamaların ardından İlçe Müftüsü İdris Çakmakaş tarafından askerlerimiz için dua okundu. - TEKİRDAĞ