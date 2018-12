Hemşehri Derneklerinden Mehmet Süne'ye Tam Destek

3 dönem CHP Buca İlçe Başkanlığı ve bir dönem CHP PM üyeliği yapan CHP Buca Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Süne, Ahlatlılar Derneği tarafından düzenlenen kahvaltıya katıldı. Süne'nin Ahlatlılar Derneği'nin davetlisi olarak katıldığı kahvaltıda Ege Bölgesi Bitlisliler Derneği, Ahlatlılar Derneği, Tatvanlılar Derneği, Adilcevazlılar Derneği ve Boryanlılar derneklerinden de deneyimli siyasetçiye tam destek geldi.

Azap: Süne aday gösterilirse tüm derneklerimiz tam destek verecek

Ev sahibi olarak kahvaltıda konuşma yapan Ahlatlılar Derneği Başkanı Sıdık Azap; "Buca'da yaşayan 10 bin civarında Bitlisli seçmen bulunuyor. Mehmet Süne, Buca'da belediye başkan adayı olarak gösterilirse tüm dernekler tam destek verecek." dedi. Azap'ın ardından Ege Bölgesi Bitlisliler Derneği Başkanı Muzaffer Karayılanoğlu, Tatvanlılar Derneği Başkanı Halim Yılmaz, Adilcevazlılar Derneği başkanı Şakir Tutçu ve Boryanlılar Derneği Başkanı Eyüp Çakır konuşma gerçekleştirdi. 5 derneğin başkanı da hem belediye başkanlıklarında hem de belediye meclis üyeliklerinde kendilerini temsil eden hemşehrilerini destekleyeceğini açıkladı.

"Buca'da yaşayan her kesimin ortak adayı olacağım"

Kahvaltıda konuşma gerçekleştiren Mehmet Süne 34 yıldır Buca'da yaşadığını, ilçenin her sokağını avcunun içi gibi bildiğini ve Buca'nın hak ettiği gibi daha iyiye daha güzele götürüleceğini söyledi. Yüzde 50'nin üzerinde oy ile seçimi kazanacağı vaadini yineleyen CHP Buca Belediye Başkan Aday Adayı konuşmasını şu şekilde sürdürdü; "Görev verildiği takdirde, Buca'yı hemşehri dernekleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, sendikalar kısacası her kesimden insanla katılmcı demokrasiyle yöneteceğiz. Buca'da yaşayan her kesimin ortak adayı olarak Buca'nın tüm sorunlarını en kısa sürede çözeceğim."