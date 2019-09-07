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Hemşin ilçesinde şiddetli yağış su baskını ve 1 evin yıkılmasına neden oldu

Hemşin ilçesinde şiddetli yağış su baskını ve 1 evin yıkılmasına neden olduRİZE - Rize'nin Hemşin ilçesinde şiddetli yağış etkisini gösterdi.

07.09.2019 21:14
Hemşin ilçesinde şiddetli yağış su baskını ve 1 evin yıkılmasına neden oldu
RİZE - Rize'nin Hemşin ilçesinde şiddetli yağış etkisini gösterdi.
Şiddetli yağıştan ötürü bir çok mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yollar için İlçe Özel İdare ekipleri tarafından yol temizlik çalışmaları başlatıldı.
Öte yandan ilçeye bağlı Yaltkaya köyünde bir şiddetli yağmurdan ötürü ev yıkıldı. Evin içerisinde bulunan 85 yaşındaki Mecit Alparslan yaralandı. Alparslan Pazar ilçesi Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hemşin ilçesinde şiddetli yağış su baskını ve 1 evin yıkılmasına neden oldu

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Kaynak: İHA

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