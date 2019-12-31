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Hemşire adayları yeni yılda çocukları sevindirdi

Samsun'da hemşire adayları hastanede tedavi gören miniklere oyuncak dağıtarak moral verdi.

31.12.2019 15:17 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:22 Hemşire adayları yeni yılda çocukları sevindirdi
'da hemşire adayları hastanede tedavi gören miniklere oyuncak dağıtarak moral verdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ile Hemşirelik ve Halk Sağlığı Topluluğu iş birliğinde düzenlenen Yeni Yılda Yeni Oyuncaklar adlı etkinlik kapsamında minik hastalara oyuncak dağıtıldı. Dağıtılan oyuncaklar OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören miniklere moral verdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi Dr. Oya Sevcan Orak'ın danışmalığında düzenlenen etkinlikte, çocuklara 400'e yakın oyuncak dağıtıldı. Tedavi sürecinde çocuklara destek olmak ve onların hastane algısını olumlu anlamda değiştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri giydikleri çizgi film kahramanı kostümleriyle çocuklarla oynayarak eğlenceli vakit geçirdiler.

Yapılan etkinliğe Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, akademisyenler ve gönüllü öğrenciler katıldı. - SAMSUN

Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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