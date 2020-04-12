Hemşire babasına sarılamayan çocuğun konuşmaları yürek burktu

Kahramanmaraş 'ta sağlık personeli ve 3 yaşındaki kızının arasında geçen diyalog yürekleri dağladı.



Dünyada pandemi ilan edilen korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde pozitif hastalarla ilgilenen hemşire Abdulkadir Ateş'in 3 yaşındaki kızı, hastane önüne gelip babasına sarılmak istedi. Sosyal mesafe ve temas kuralları karşısında kızına sarılamayan baba ve kızı Elif arasında yaşanan diyalog cep telefonu kamarasına yansıdı.



Görüntülerde babasını sarılmak için dil döken Elif, "Baba ben seni çok seviyorum. Dedeme bulaştırmam" dedi.



Babasına sarılmayan ve "küstüm" diye hastane önünden ağlayarak ayrılan Elif, ailesi tarafından eve götürüldü.



Sosyal mesafe önlemleri kapsamında mesaj yoluyla görüşlerini aktaran hemşire Abdulkadir Ateş ise, "Covid-19 hastalarıyla ilgileniyoruz. Yaklaşık bir aydır evime gidemiyorum. Sosyal mesafeyi koruyarak kızımı uzaktan seviyorum. Evime ne zaman gitsem kızım baba bana neden sarılmıyorsun ben seni çok seviyorum, diyor. Hem ben üzülüyorum hem onlar. İnşallah bu zorlu süreci hep beraber en kısa zaman da atlatırız. Ülke olarak bu günleri geri de bıraktığımız zaman ilk yapacağım kızıma doya doya sarılmak olacak" dedi. - KAHRAMANMARAŞ