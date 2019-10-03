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Hemşireden, damlayan kanın silmesini isteyen vatandaşa şok tepki: Geber

Kırklareli'nde kolundan kan damlayan Gizem Y., kanın silinmesini rica ettiği hemşirenin, "Senin burada uşağın mı var? Geber" şeklindeki çıkışıyla neye uğradığını şaşırdı.

03.10.2019 10:14

Kırklareli'nde kaza geçiren memur çift, kaldırıldıkları devlet hastanesinde görevli hemşire Ayşen P.'nin hakaretlerine maruz kaldıkları iddiasıyla şikâyetçi oldu.

Sabah gazetesinden Osman Asiltürk'ün haberine göre, 28 Eylül'de yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti: Adalet Bakanlığı'na bağlı memur olan Ergin Y. ile işe Gizem Y., Tekirdağ'dan kiraladıkları araçla Kırklareli'nin Demirköy ilçesine geziye gitti. İğneada'ya da gitmek isteyen çift, kaza yaptı. Çift, ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"SENİN BURADA UŞAĞIN MI VAR?"

İddiaya göre kan alınırken kolundan kan damlayan Gizem Y., kanın silinmesini rica edince Ayşen P., "Senin burada uşağın mı var" dedi. "Sen nasıl böyle konuşuyorsun" sözlerine ise hemşire, "Geber" yanıtını verdi.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Ergin Y.'nin kendisini Sağlık Bakanlığı'na şikâyet edeceğini söyleyeceğini duyan hemşire bu kez, "S.ktir lan" sözüyle çıkıştı. Taraflar birbirinden şikâyetçi oldu.

Hemşireden, damlayan kanın silmesini isteyen vatandaşa şok tepki: Geber

Kırklareli, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR(225)
TURSİL:o kan yerde kalmiycak merak etme biri kanini temizler dostum
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HEMŞİRE:bazı hastalar çok konuşuyorlar böylelerine çok gıcık oluyorum ve onlara hiç acımıyorum nerdeyse gırtlağını sıkasım geliyor.
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ADİL:bence en iyisi bu işi yapma bu işi yapıyorsan şu bu demeyeceksin
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1 0
MERT:o zaman bu işi git özel hastanede yap devlette yapma bakacan miilet vergi ödüyor devlete sigortası var o su busu var sana kufur etmıyor sil diyor kanı sen alırken damlatırsan silecen
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4 2
KARA:arkadaşlar bir sonraki haberde de vatandaş hemşireyi dövmüş şimdiden yorumları alalım
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2 0
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DEVLET DAİRELERİ:maalesef buna yakın bir durumu bende yaşadım yazıklar olsun böyle zihniyetler lütfen bu mukaddes görevi yapmasınlar istemiyoruz. MERHAMETLİ VE VİCDANLI İNSANLARI GÖRMEK İSTİYORUM . . . .
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172 38
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...:git sen yap
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17 52
OĞUZHAN:Canımız kimlere emanet. Artık şu yoğun bakımdaki hastanın başında lahmacun yiyen, hastaların başında tik tokta video paylaşan, işini düzgün yapmak yerine ileri geri konuşan hemşire vahşetinden kurtarın insanları. . .
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S.D:YA kardeşim yoğun bakım diyorsun, zaten personel eksik, adam orayı terkedemiyor belki 24 saat nerde yesin yemeği başka ki coğu hatanenin yoğun bakımında hemşire deski bile yok. el insaf. Sosyal medya konusunda haklısınız o ayrı
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3 2
...:git sen yap
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11 36
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