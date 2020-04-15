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Hemşireler, sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önlenmesini istedi

Türk Hemşireler Derneği Başkanı Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik, salgın sürecinde canları pahasına hizmet veren hemşirelerin taleplerini dile getirdi.

15.04.2020 14:23 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:23
Hemşireler, sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önlenmesini istedi
Türk Hemşireler Derneği Başkanı Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik, salgın sürecinde canları pahasına hizmet veren hemşirelerin taleplerini dile getirdi.

Türk Hemşireler Derneği Başkanı Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik, yaptığı açıklama ile salgın sürecinde canları pahasına hizmet veren hemşirelerin taleplerini dile getirdi. Çelik, vaka sayısının artmasıyla birlikte kriz yönetiminde bir takım sıkıntılar yaşandığını belirtip, "Bilindiği üzere hastanelerde 194 bin sayı ile sağlık ordusunun en fazla grubunu oluşturan hemşirelerin ve tüm sağlık çalışanlarının da korona virüs salgınında riskli gruplar olduğu unutulmamalıdır. Bu salgını tecrübe etmiş ülkelerin de açıklamalarına bakıldığında; Kovid-19 tanısı almış sağlık çalışanların sayısının azımsanmayacak kadar az olmadığı görülmektedir. Ülkemizde de benzer sorunun yaşanmaması için gerekli olan koruyucu ve destekleyici tüm fiziksel ve psiko-sosyal girişimlerin yapılması zorunludur" dedi.

Endişe ve korku yaşıyorlar

Çelik, hemşirelerin içerisinde bulundukları sürece dair korku ve endişe duyduklarını belirtip, "Derneğimize, meslektaşlarımızın içinde bulundukları sürece dair endişe ve korku yaşadıklarına yönelik mesajlar gelmektedir. Bu sorunlara ve çözüm önerilerine yönelik hazırladığımız raporları, Sağlık Bakanlığına ve ilgili kurumlara ilettiğimizi ve iletmeye devam edeceğimizi ifade etmek isterim. Mevcut durumda, şube ve il temsilciliklerimiz aracılığıyla 40 dan fazla ilimizden bilgi almaktayız. Daha önceki günlerde Sağlık Bakanlığı'na ilettiğimiz bazı sorunlar çözüldü, bazılarının çözümüne yönelik adımlar atılda bazıları ile çözülmedi. Takdir edersiniz ki salgınla mücadele dinamik bir süreç. Hem mevcut durum hem de edindiğimiz bilgiler neredeyse her gün değişiyor. Bu değişimlere uyumda ise sahada bazen bir gün önceki sorun ortadan kalkıyor ya da önemini kaybediyor veya yeni bir sorun gündeme geliyor. Sağlık bakım hizmetlerinin merkezinde olan ve bu hizmetin yürütülmesinin bel kemiği olan hemşirelerin sorunları kadar işin sahibi olarak görüşleri, önerileri ve çözümleri de var. Bizler, hemşirelerin "Bilim Kurulunda" ve illerin "Pandemi Kurullarında" yer almasının hem mevcut hizmetin kalitesini artırmada hem de hem salgınla mücadelede başarıya ulaşmada son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin hemşireleri olarak bizlerin bu konuda hem yeterli donanımı, hem tecrübesi hem de akademik birikimi mevcuttur. Bizler artık bizler ve yaptığımız iş hakkında, işin sahibi olmayan hatta sağlık camiasından bile olmayan birilerinin değil hemşirelerin sesinin duyulması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Hemşirelerin talepleri;

Türk Hemşireler Derneği Başkanı Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik, hemşireler adına taleplerini şu şekilde sıraladı. "Bilim Kurulu ve il Pandemi Kurullarında hemşireler de yer almalıdır. Pandemi dönemindeki bakım ve tedavi beklentilerine yönelik halkımız bilinçlendirilmeli, sağlık çalışanlarından gerçekçi beklentilere sahip olmaları konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturacak planlamalar yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığı'nın istihdam sürecini başlattığı 32.000 sağlık çalışanının süreci bir an önce tamamlanmalı, genç meslektaşlarımız hızlı bir uyumlandırma sürecinden geçirilerek, kıdemli çalışanlarla birlikte sahada görev yapmalıdır. Hastanelerdeki uygulama farklılıklarını en aza indirmek için asgari düzenlemelere yönelik talimatların oluşturulması. Sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman yanı sıra, psikososyal destek sağlanmalı, bu desteğin sunulmasında meslek örgütleri ile iş birliğine gidilmelidir. Sosyal ve medya ve medyadaki bilgi kirliliğinin bir an önce önüne geçilmelidir" - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Hemşireler Derneği, Şenol Çelik, Güncel
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