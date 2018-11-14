Hemşireler ve hastalar birlikte göbek attı...Böbrek hastaları "erik dalı" ile moral buldu
İSTANBUL - İstanbul
'da özel bir diyaliz merkezindeki hastalar "erik dalı" ile moral buldu. Hemşirelerin hastalarla birlikte göbek attığı görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.Özel bir diyaliz merkezinde hastalara moral aşılamak isteyen hemşireler, ilginç bir yönteme imza attı. Merkezde "Erik dalı" çalan hemşireler, hastalarla birlikte göbek attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Diyaliz merkezinde çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
14 Kasım 2018 Çarşamba 17:39