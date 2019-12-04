Haberler » Güncel » Hemşirelerden 'Geçmişten günümüze hemşire kıyafetleri' defilesi - Haber

Hemşirelerden "Geçmişten günümüze hemşire kıyafetleri" defilesi

Samsun'daki hastanelerde çalışan hemşireler, "Geçmişten Günümüze Hemşire Kıyafetleri" defilesinde podyuma çıktı.

04.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:38
'daki hastanelerde çalışan hemşireler, "Geçmişten Günümüze Hemşire Kıyafetleri" defilesinde podyuma çıktı.
Hemşireler, Anadolu , Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında giyilen hemşire kıyafetleri ile Gevher Nesibe, Selçuklu ve Osmanlı dönemi şifacıları, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale, Türkiye'nin ilk hemşiresi Safiye Hüseyin Elbi ve Hilal-i Ahmer Cemiyeti hemşirelerinin kıyafetlerinden oluşan koleksiyonu tanıttı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık İl Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Başkanlığı tarafından hazırlanan defilede podyuma çıkan hemşireler, 21 özel koleksiyon sundu.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılınç, mesleklerinin her döneminde önemli sağlık hizmetleri sunan hemşireler ile ilgili farkındalık oluşturmak için böyle bir defile düzenlediklerini söyledi.
Kılınç, "Geçmişten günümüze hemşire kıyafetleri"nin bu ay içinde Antalya'da yapılacak defilede de sergileneceğini kaydetti.
Hemşirelerden

Osmanlı İmparatorluğu, Selçuklu, Samsun, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:08 Eğitim-Bir-Sen'den PISA sonuçlarına ilişkin değerlendirme - Haber
19:07 DHA YURT BÜLTENİ-29 - Haber
19:07 Erbaa'da, 3 ev çıkan yangında zarar gördü - Haber
19:07 Rusya Devlet Başkanı Putin'den Bulgaristan'a "TürkAkım inşaatını yavaşlatıyorlar" tepkisi - Haber
19:06 Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti - Haber
18:20 Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti - Haber
17:23 Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı - Haber
17:23 Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
17:20 Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi - Haber
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
17:18 Kurye kılığına girip eşini vuran sanığa 25 yıl hapis cezası verildi - Haberler
17:18 NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi - Haberler
4.12.2019 19:08:51