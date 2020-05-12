Hemşirelerden vatandaşlara anlamlı çağrı

12 Mayıs Hemşireler Gününde Eyüp Devlet Hastanesi hemşireleri, normalleşme dönemiyle ilgili vatandaşlara çağrıda bulundu.

Hemşirelerden vatandaşlara anlamlı çağrı
12.05.2020 15:15 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:16
12 Mayıs Hemşireler Gününde Eyüp Devlet Hastanesi hemşireleri, normalleşme dönemiyle ilgili vatandaşlara çağrıda bulundu. Hemşireler," Normalleşelim ama kalabalık ortamlardan uzak duralım. Normalleşelim ama maske takmaya özen gösterelim. Normalleşelim ama sosyal mesafe kurallarına uyalım. Normalleşelim ama hijyen kurallarına dikkat edelim" dedi.
Türkiye korona virüs salgınıyla mücadelede sağlık çalışanları fedakarca çalışıyor. Eyüp Devlet Hastanesi hemşireleri de 12 Mayıs Hemşireler gününde vatandaşlara anlamlı bir çağrı yaptı. Hemşireler normalleşme de tüm kurallara uyulmasını gerektiğini söyledi. Kuralara uyulması gerektiğine dikkat çeken hemşireler toplu olarak " Normalleşelim ama kalabalık ortamlardan uzak duralım. Normalleşelim ama maske takmaya özen gösterelim. Normalleşelim ama sosyal mesafe kurallarına uyalım. Normalleşelim ama hijyen kurallarına dikkat edelim. 12 Mayıs Hemşireler Günümüz kutlu olsun" İfadelerini kullandılar.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Eyüp, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Murat Övüç’ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Haber
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı’ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis’i istiyor Haber
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
Camilerde 12 Haziran’dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek Haber
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Haberler››Güncel››Hemşirelerden vatandaşlara anlamlı çağrı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:55: Elinde dinamit patlayan madenciye ambulans helikopterle sevk - Haber 17:55: Maskesiz dışarı çıkma yasağı getirildi - Haber 17:55: Pakistan'da kısıtlamalar sona erince halk, pazar yerlerine akın etti - Haber 17:54: Sokağa çıkma izni öncesi çocuk parkları dezenfekte edildi - Haber 17:54: TİKA'dan Moğolistan'a gıda ve hijyen malzemesi yardımı - Haber 17:48: "HDP-İYİ Parti görüştü" tartışmalarına AK Parti'den ilk yorum: Millet İttifakı kimlerden oluşuyor, açık bir şekilde söyleyecekler - Haberler 17:11: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor - Spor 16:36: İş yerini kundaklamak isterken kendini yakan zanlının görüntüleri ortaya çıktı - Haber 16:28: İzmir'de koronavirüse yakalanan doktor vefat etti - Haber 12:33: Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler - Haber